Un ancien sol en mosaïque redécouvert 40 ans après le long du sentier national d'Israël

"On peut imaginer que l'artiste de la mosaïque a été inspiré par l'environnement"

Un ancien sol en mosaïque orné de motifs floraux colorés a été redécouvert après 40 ans, le long du "Shvil Israël", un parcours de randonnée qui traverse le pays du nord au sud. Le sol en mosaïque d'une ancienne église a été découvert pour la première fois dans les années 1980, mais il était depuis recouvert et inaccessible.

Grâce aux fouilles menées par l'Autorité des Antiquités d'Israël, en collaboration avec le Conseil local de Shoham et avec l'aide de bénévoles, le site a été retrouvé dans la zone industrielle de Shoham.

Une villa rurale de l'époque romaine était située sur le site, et des installations de traitement agricole ainsi que plusieurs bâtiments qui servaient aux anciens résidents existent encore aujourd'hui. À l'époque byzantine, une église a été construite le long de l'ancienne route qui reliait la zone côtière aux basses terres de la Shfela de Judée, aujourd'hui traversées par l'autoroute n° 6.

"Lorsque nous sommes arrivés sur le site, la mosaïque était recouverte de terre et de mauvaises herbes. Au cours du mois dernier, nous l'avons nettoyé avec l'aide de la communauté locale", explique Yair Amitz directeur du département de l'éducation de la région centrale de l'Autorité israélienne des antiquités. "On peut imaginer que l'artiste de la mosaïque a été inspiré par l'environnement et les anémones qui s'y trouvent".

"Shoham valorise sa nature et son histoire locales, qui jouent un rôle central dans les loisirs des résidents locaux. Le nouveau site est situé au cœur du centre logistique de Shoham High-Park, et je n'ai aucun doute qu'il sera un centre d'attraction pour les résidents locaux et pour les visiteurs", a déclaré le maire du conseil local de Shoham, Eitan Patigro.