Israël : des réservistes de Tsahal refusent de servir pour protester contre la réforme judiciaire

Les réservistes ont déclaré qu'ils consacreraient la majeure partie de leur temps à appeler au dialogue et à "lutter pour la démocratie"

Des centaines de soldats réservistes de l'unité spéciale d'opérations et du système cyberoffensif ont cessé dimanche leur service volontaire pour protester contre la réforme judiciaire, a rapporté la radio Kan Reshet Bet dans la matinée. Les organisateurs du groupe, qui comprend 450 officiers et soldats, ont annoncé jeudi qu'ils cesseront leur service volontaire, citant les plans du gouvernement visant à réduire considérablement le pouvoir des tribunaux.

"Nous arrêtons aujourd'hui notre service de volontariat, et nous serons heureux de revenir lorsque la démocratie sera sauve", a déclaré le Capitaine "Aleph", qui ne peut être identifié que par son grade et l'initiale de son prénom en hébreu, à la radio publique Kan dimanche matin. "Aleph", qui sert dans la division des Opérations spéciales, a appelé d'autres réservistes volontaires à cesser de se présenter pour le service "jusqu'à ce que cette tentative de coup d'État soit terminée". "La différence entre servir dans l'armée de Poutine et servir dans Tsahal va être effacée", a-t-il déclaré.

Contrairement à la plupart des réservistes qui sont appelés en service avec une ordonnance formelle de l'armée, les soldats de la division des Opérations spéciales et des unités de guerre cybernétique se présentent plus fréquemment et de manière volontaire, souvent hors d'une situation d'urgence, en raison de la nature de leur position.

Flash90 Des soldats de réserve israéliens et des activistes manifestent contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien, dans la ville de Bnei Brak, le 16 mars 2023.

Par ailleurs, près de 300 soldats et officiers de réserve de l'armée de l'air israélienne, y compris des équipages, des opérateurs de drones et des opérateurs de contrôle de la circulation aérienne, ont déclaré qu'ils ne se présenteraient pas à l'entraînement cette semaine.

Dans des messages envoyés à leurs supérieurs, les réservistes ont déclaré qu'ils consacreraient la majeure partie de leur temps cette semaine à appeler au dialogue sur la réforme judiciaire et à "lutter pour la démocratie". Les appels des réservistes de l'armée israélienne à refuser de servir en raison des projets du gouvernement ont ébranlé l'armée ces dernières semaines, augmentant en nombre même s'ils sont condamnés par les politiciens, tant de l'opposition que de la coalition.