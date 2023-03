Israël : une famille retrouve un crapaud vivant dans sa valise à son retour de Thaïlande

Il s'agit d'un crapaud asiatique, aussi appelé Duttaphrynus Melanostictus

Une famille israélienne récemment revenue de Thaïlande a découvert avec stupeur un crapaud dans l'une de ses valises. Lorsque la famille, originaire d'Herzliya, a ouvert ses bagages, un crapaud a sauté dans le salon. "Nous nous sommes rendus compte que ce ne pouvait pas être un crapaud israélien car la maison était fermée depuis deux semaines et nous habitons en étages", explique la mère, Galit Lieberman.

Aviad Bar, un écologiste des reptiles et des amphibiens, affirme qu'il s'agit d'un crapaud asiatique, aussi appelé Duttaphrynus Melanostictus. "C'est un crapaud qui est commun dans le sud et le sud-ouest du continent asiatique", explique Barr. "Il aime les zones humaines, et se reproduit dans des sources d'eau stagnantes ou dans des petits cours d'eau. Il est actif la nuit et se nourrit d'une grande variété d'arthropodes, de vers et de petits vertébrés."

Ronnie King, vétérinaire à l'Autorité de la nature et des parcs, avertit qu'"il y a deux dangers importants à introduire un animal comme celui-ci en Israël": "L'invasion biologique est dangereuse pour les espèces locales et peut entraîner leur suppression et leur disparition. Ensuite, cela peut entraîner la transmission de maladies, qui peuvent être très dangereuses et conduire à l'extinction de populations entières d'animaux. Par conséquent, la famille a eu raison d'isoler l'animal et de prévenir les autorités compétentes", a-t-il expliqué.