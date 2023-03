Israël : La Cour suprême interdit à Ben Gvir de s'immiscer dans la gestion des opérations policières

"Cette décision nous rappelle à quel point la réforme juridique est importante", a réagi le ministre du Patrimoine

La Cour suprême a statué dimanche que le ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, n'était pas autorisé à émettre des directives à la police concernant la manière de gérer les protestations qui se poursuivent dans le pays de semaine en semaine.

L'arrêt rendu dimanche fait suite à une requête du Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël (MQG), qui affirmait que l'intervention de M. Ben Gvir pendant les manifestations "politisait l'action de la police" et était illégale.

Le ministre s'est rendu dans les centres de commandement et de contrôle de la police au cours de plusieurs manifestations antigouvernementales récentes et a donné des ordres spécifiques sur la manière dont la police devait réagir. La pétition de MQG soutient que d'autres pays démocratiques interdisent aux ministres de la police d'intervenir dans les tactiques policières afin d'éviter la "politisation du maintien de l'ordre".

"Le ministre n'est pas autorisé à donner des ordres sur la manière de mettre en œuvre sa politique, sur la manière dont l'usage de la force est exercé, sur les formes de force à utiliser, sur les méthodes de dispersion des foules, sur les conditions relatives à l'heure, au lieu et à la manière dont l'incident est mené, et sur d'autres ordres similaires", a écrit le juge de la Cour suprême Isaac Amit.

Tomer Neuberg/Flash90 Des Israéliens bloquent l'autoroute Ayalon à Tel Aviv lors d'une manifestation contre la réforme judiciaire prévue par le gouvernement.

"Le ministre doit donc s'abstenir de donner des ordres à la police, directement ou indirectement, et ce d'autant plus en ce qui concerne les protestations et les manifestations contre le gouvernement", a ajouté le juge.

"Ben Gvir se comporte comme un anarchiste, et il ne devrait pas avoir le droit d'entrer dans le travail de la police israélienne. Chaque jour qui passe, nous sommes de plus en plus exposés au chaos que Ben Gvir crée dans la police", a réagi le Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël (MQG)

De son côté, le ministre du Patrimoine, le rabbin Amichai Eliyahu a affirmé : "Le fait de ne pas autoriser le ministre Ben Gvir à définir une politique pour la police israélienne et à superviser sa mise en œuvre prouve et nous rappelle à quel point la réforme juridique est importante. Ce n'est pas une démocratie ! L'indépendance du système judiciaire est importante, mais il n'est pas moins important de créer des freins et contrepoids, les gens ont choisi les gouvernements, et c'est ce qu'ils obtiendront".