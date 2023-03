Envolée de 2 000 cigognes dans le nord d'Israël

Bien qu'il existe de nombreuses espèces de cigognes, celles qui passent par Israël sont classées comme étant en danger

Une envolée de 2 000 cigognes blanches a été aperçue ce week-end en Israël, juste au nord de la mer de Galilée. Les oiseaux s'étaient arrêtés pour se reposer pendant la nuit avant de poursuivre leur route.

"Nous les avons aperçues par milliers en train de voler au-dessus de nous. Tout le monde était fasciné", a déclaré Shimi Binyamin, directrice de l'école "Sde Golan" de la Société pour la protection de la nature en Israël.

Après avoir passé l'hiver en Afrique, les cigognes s'envolent vers le nord en direction des sites de nidification d'Asie et d'Europe pour le printemps. Israël étant situé sur la route entre l'Afrique et l'Europe, les Israéliens peuvent observer plus de la moitié de leur population de 500 000 cigognes.

Le Dr Yoav Perlman, directeur du Centre ornithologique israélien, a déclaré : "Après leur voyage en Afrique, les cigognes ont très faim et s'arrêtent à différents endroits pour se nourrir. Elles passent au-dessus du front oriental d'Israël et de la ligne de faille entre la Syrie et l'Afrique. Comme il n'y a pas assez de sites de nidification sûrs pour elles, elles attrapent tout ce qu'elles peuvent, parfois dans de l'eau contaminée."

"Il est de notre responsabilité de leur fournir des sites sûrs et riches en ressources pour qu'elles se reposent et se nourrissent, et de veiller à ce que leur ciel soit sûr afin qu'elles n'entrent pas en collision avec des éoliennes et des poteaux électriques. Avec un peu de chance, elles atteindront l'Europe sans être abattues par les chasseurs des États voisins".

Selon le site web de la Société pour la protection de la nature en Israël, la cigogne blanche est généralement un oiseau silencieux, bien qu'elle émette une série de cris lorsqu'elle est occupée à faire son nid.

Elle a tendance à se rassembler dans des espaces ouverts et humides, tels que les champs irrigués et les berges des rivières, et construit son nid au sommet des bâtiments, des églises, des poteaux électriques ou de la cime des arbres.

Bien qu'il existe de nombreuses espèces de cigognes, celles qui passent par Israël sont classées comme étant en danger.