Israël : les soldats pourront participer aux manifestations contre la réforme judiciaire

Les soldats de l'armée israélienne pourront désormais participer aux manifestations contre la réforme judiciaire, a déclaré ce dimanche le bureau de la procureure militaire face aux nombreuses demandes. "Les manifestations n'ont pas de tonalité politique et il n'y a donc aucun obstacle à y participer", a affirmé Yifat Tomer-Yerushalmi.

Le parquet a indiqué que la présence aux manifestations se fera uniquement en tenue civile et pour les militaires et officiers jusqu'au grade de lieutenant-colonel. En outre, les soldats ont été priés de rester à l'écart des points de friction dans les manifestations et d'éviter les "échanges de couloir" pendant qu'ils se trouvent dans les différentes unités, afin de ne pas engager de conversations politiques.

Tomer Neuberg/Flash90 Manifestation de masse à Tel-Aviv contre la réforme judiciaire

Cette déclaration va à l'encontre des affirmations de hauts responsables du gouvernement selon lesquelles les manifestants s'opposent aux résultats des élections et que la protestation est politique, contre Benjamin Netanyahou et le gouvernement actuel. Les responsables des manifestations anti-réforme ont exprimé leur satisfaction face à la décision et espèrent que des milliers de soldats se joindront aux futurs rassemblements.

Dans le passé, il était interdit aux soldats de Tsahal de manifester, jusqu'à ce qu'en 2016 l'ordre soit modifié à la suite de demandes de soldats de la communauté LGBT et d'un appel de l'Association des droits civiques afin qu'ils puissent participer au défilé de la Gay pride. Tsahal avait alors autorisé les soldats et les officiers jusqu'au grade de major (inclus) à manifester, à condition qu'ils ne portent pas d'uniforme.

L'ordre interdit aux femmes et aux hommes soldats de participer à des manifestations sur des questions politiques, à des manifestations liées à des tâches que l'armée accomplit ou pourrait accomplir, et à des rassemblements qui sapent l'existence de l'État.