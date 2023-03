Israël classé quatrième pays "le plus heureux" au monde

La France occupe la 21e place de ce classement derrière notamment l'Australie, le Canada, l'Irlande, les États-Unis et le Royaume-Uni

Israël est le quatrième pays le plus heureux au monde, selon un rapport d'un bureau de l'ONU sur le bonheur. L'étude publiée par le réseau des Nations unies pour les solutions en matière de développement durable s'appuie sur les données d'enquêtes mondiales menées auprès d'habitants de plus de 150 pays.

Les pays sont classés selon leur niveau de bonheur en fonction de leur évaluation moyenne de la vie au cours des trois années précédentes, en l'occurrence de 2020 à 2022. Le rapport identifie les nations les plus heureuses, celles qui se situent tout en bas de l'échelle du bonheur et toutes celles qui se situent entre les deux, ainsi que les facteurs qui tendent à conduire à un plus grand bonheur.

Et pour la sixième année consécutive, la Finlande est le pays le plus heureux du monde. Le Danemark et l'Islande complètent le podium. De façon général, les pays nordiques obtiennent tous d'excellents résultats sur les critères utilisés par le rapport pour arriver à ses conclusions : espérance de vie en bonne santé, PIB par habitant, soutien social, faible corruption, générosité au sein d'une communauté où les gens s'occupent les uns des autres et liberté de prendre les décisions clés de la vie.

Israël se hisse donc à la quatrième place cette année, alors qu'il occupait la neuvième place l'an dernier. Les Pays-Bas (n° 5), la Suisse (n° 8), le Luxembourg (n° 9) et la Nouvelle-Zélande (n° 10) sont également dans le top 10.

Selon le rapport, la bienveillance dans le monde est environ 25 % plus élevée que son niveau d'avant la pandémie. "La bienveillance à l'égard des autres, en particulier l'aide aux étrangers, qui a augmenté de façon spectaculaire en 2021, est restée élevée en 2022", a déclaré John Helliwell, l'un des auteurs du rapport, dans d'une interview accordée à CNN.

Et le bonheur mondial n'a pas souffert pendant les trois années de la pandémie de Covid-19. "Même au cours de ces années difficiles, les émotions positives sont restées deux fois plus répandues que les émotions négatives, et les sentiments de soutien social positif deux fois plus forts que les sentiments de solitude", a déclaré M. Helliwell dans un communiqué.

La France occupe la 21e place de ce classement derrière notamment l'Australie, le Canada, l'Irlande, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Lituanie.