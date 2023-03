Pour les rédacteurs du magazine, la principale raison du choix est la piste cyclable autour de la ville inaugurée en septembre dernier

Jérusalem fait partie de la liste des "50 meilleures destinations du monde pour 2023" publiée le week-end dernier par le Time magazine. Pour les rédacteurs du magazine, la principale raison du choix est la piste cyclable autour de Jérusalem inaugurée en septembre dernier.

"Alors que Jésus est arrivé à Jérusalem sur un âne, le roi Salomon sur une mule et le prophète Mahomet sur un cheval ailé, des milliers d'années plus tard, la ville sainte offre de nombreuses façons de se déplacer - du bus au train en passant par le tramway", a indiqué le magazine. "Et maintenant, il existe un moyen de voir cette ville antique sous un angle nouveau et inattendu.

"Les rédacteurs en chef du magazine expliquent que "ceux qui sont à l'aise sur deux roues peuvent louer un vélo et parcourir le tunnel de Kerem qui vient d'être ouvert et compléter le sentier circulaire de Jérusalem, un itinéraire de 42 kilomètres qui permet aux visiteurs de faire le tour de la ville sainte à leur propre rythme. Long de 2,1 kilomètres, il est le cinquième plus long tunnel cyclable au monde : "7 millions de dollars ont été investis pour réaliser le tunnel initialement creusé dans le but de déplacer une conduite d'égout adaptée au cyclisme".

Le Time mentionne également la tour de David comme site à visiter. "Ceux qui sont vraiment intéressés par un tourisme 'classique' peuvent se frayer un chemin à travers les rues sinueuses de la vieille ville et atteindre le musée de la tour de David, qui a été récemment rénové et offre une vue à 360 degrés."

Gali Tibbon (AFP) La Cité de David à Jérusalem, une citadelle fortifiée bâtie au IIe siècle avec JC

Ce n'est pas la première fois qu'Israël figure dans la liste des "Wonderful Destinations" du magazine Time : il y a deux ans, le Néguev avait intégré la liste des "100 meilleures destinations pour 2021", tandis que l'hôtel boutique "The Jaffa " à Tel Aviv était présent dans la liste de 2019.

Outre Jérusalem, la liste des destinations recommandées pour 2023 comprend entre autres la ville d'Aqaba en Jordanie, le site de Gizeh en Égypte, les rives de la mer Rouge en Arabie saoudite, Aarhus , la deuxième plus grande ville du Danemark, l'île de Sylt dans le nord de l'Allemagne, Budapest, Vienne, la ville de Brat en Albanie, Dijon en France, Timisoara en Roumanie, ou encore Naples et l'île de Pantelleria en Italie.