L'Iran, les différentes organisations du jihad mondial et de l'islam radical représentent la principale menace

La division antiterroriste israélienne a publié lundi un avertissement aux ressortissants de l'État hébreu avant les vacances de Pessah (Pâque juive). La mise en garde stipule que l’Iran est toujours le principal générateur du terrorisme mondial et qu’il continuera à utiliser ce moyen pour nuire à des cibles israéliennes et juives dans le monde.

Les pays proches de l'Iran tels que les Émirats, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et Bahreïn, ainsi que la Grèce, Chypre et d'autres pays du Moyen-Orient, y compris la région kurde - dans laquelle les Israéliens ne sont pas autorisés à entrer – font partie des zones avec une probabilité élevée d’actes terroristes.

En outre, la division antiterroriste note que la période du ramadan coïncide en partie avec les vacances de Pessah et que des événements de sécurité inhabituels sur le mont du Temple peuvent, comme par le passé, motiver des attaques contre des Israéliens se trouvant à l’étranger. Il est également recommandé aux Israéliens en visite dans le Sinaï de ne visiter que les sites touristiques connus, comme la bande côtière et Charm el-Cheikh.

National Security Headquarters Carte des avertissements de voyage

Par ailleurs, les différentes organisations du jihad mondial et de l'islam radical représentent toujours une menace et appellent à s’en prendre aux Israéliens et aux Juifs. Ces organisations concentrent actuellement leurs activités en Afrique, au Moyen-Orient et dans les pays à majorité musulmane d’Asie. Outre la menace islamiste, la division antiterroriste met aussi en garde contre les groupes néonazis et d’extrême droite en Europe et en Amérique du Nord.

Un site internet est mis à disposition des voyageurs, qu’il est fortement recommandé de consulter avant toute réservation de vacances :

https://www.gov.il/he/departments/news/nsc-news-passover23