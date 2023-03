L’Université de Tel-Aviv créé un programme pour la promotion des femmes en médecine

"Nous voulons orienter nos étudiantes vers le succès, grâce à ce programme semestriel de rencontres bi-hebdomadaires."

L’Université de Tel-Aviv a lancé un nouveau programme, créé pour et par les étudiantes des divers départements de la Faculté de médecine à différents niveaux d’études, sous le titre « Femme en médecine » (« Women in Medicine » ou WIM). Le programme, semestriel, constituera un lieu de dialogue ouvert, où les étudiantes de la Faculté pourront créer des liens significatifs entre femmes au sein d’une communauté, et bénéficier de conseils, d’un mentorat et d’un soutien dans les domaines de la recherche clinique, la technologie et l’entreprenariat.

Dans le cadre du projet, des membres féminins du corps professoral, toutes des femmes qui ont réussi en médecine et dont la plupart sont connues dans leur domaine, ainsi que des spécialistes extérieures à l’Université, partageront leurs points de vue sur les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes dans la profession, de même que la richesse des connaissances qu’elles ont acquises et leur propre expérience personnelle. Des activités d’enrichissement sont également prévues, entre autre des rencontres avec des directeurs d'hôpitaux, la participation à un atelier de prise de parole en public où les étudiantes apprendront à exprimer leurs capacités et leurs points fort lors des entretiens d'embauche, un atelier sur LinkedIn dans les bureaux de la société et autres.

"Aujourd’hui la majorité des étudiants de la Faculté de médecine de l’Université de Tel-Aviv sont des femmes", explique Orr Erlich, l'une des co-fondatrices du programme. "Malheureusement, cette statistique encourageante ne se reflète pas dans la représentation des femmes aux postes de direction des soins de santé en Israël. Nous voulons orienter nos étudiantes vers le succès, grâce à ce programme semestriel de rencontres bi-hebdomadaires. Chaque réunion sera divisée en deux parties : la première sera théorique et approfondira les sujets importants pour notre fonctionnement en tant que femmes dans le cadre de cette profession très exigeante, tant sur le plan personnel que professionnel".

"Des spécialistes renommées partageront leurs connaissances et les leçons qu’elles ont tirées de leur expérience, sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'intégration dans le monde de la recherche, la promotion universitaire, les compétences de direction et le travail d'équipe, la présentation de soi, la prise de parole en public, la résilience et la gestion des aspects difficiles de la profession, le développement de compétences de négociation, la réalisation d’un équilibre entre le travail et la vie familiale, et l'importance du réseautage. Les étudiantes seront également sensibilisées aux avantages qu'elles peuvent avoir en tant que femmes. La deuxième partie de ces réunions sera constituée d'ateliers pratiques sur les sujets abordés précédemment".

Toucher les étudiantes aux diverses étapes de leur vie

"Toutes les participantes du groupe pilote sont des étudiantes en médecine de notre université, provenant des divers programmes d’études de la Faculté (filière en quatre ans, en six ans, Maitrise de santé public ou Doctorat) et à toutes les étapes de leur diplôme", ajoute Orr. "Il est très important pour nous de maintenir cette diversité et de toucher des étudiantes d'horizons et d'intérêts différents (par exemple la recherche ou l'innovation), à diverses étapes de leur vie et avec des forces et des capacités différentes".

Le programme WIM permettra à chaque participante de rechercher un mentorat et de partager ses préoccupations et ses aspirations professionnelles avec des femmes qui leur ressemblent. Nous voulons les femmes sortent du programme avec une meilleure estime de soi, en sachant qu'elles peuvent réaliser leurs rêves et que leur propre carrière médicale est entre leur mains".