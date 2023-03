Exposition annuelle de jets privés à l'aéroport Ben Gurion en Israël

L'entretien des jets peut coûter entre 500 000 et 3 millions de dollars, selon le type de jet et l'endroit où il est stationné

Une exposition annuelle de jets privés s'est tenue à l'aéroport Ben Gurion en Israël pour la huitième fois. Plusieurs sociétés ont présenté des jets privés à vendre, tandis que des sociétés de gestion d'aéronefs et des sociétés de location d'aéronefs étaient également présentes.

Parmi les principaux constructeurs, la société américaine Gulfstream, le Falcon de la société française Dassault et le géant américain Textron, qui présentait le Cessna Citation, l'un des avions privés les plus populaires faisaient partie de l'exposition.

Au total, neuf avions ont été présentés avec des prix allant d'environ 3 millions de dollars pour des avions plus petits et plus anciens à plus de 60 millions de dollars pour des jets plus luxueux, tels que le G650 de Gulfstream, qui peut voler directement d'Israël à l'Australie à une vitesse de 1 073 km/h.

Israël est un empire de l'aviation privée. "Il y a plus de 70 jets privés dans le pays, ce qui place Israël au premier rang mondial pour le nombre d'avions du genre par rapport à sa population", a déclaré Gal Peleg, PDG de Jetsetter, qui s'occupe de l'achat, de la vente et de la gestion d'avions privés.

L'entretien des jets peut coûter entre 500 000 et 3 millions de dollars, selon le type de jet et l'endroit où il est stationné.

Un vol vers une destination proche, comme Chypre, à bord d'un des avions les plus petits et les moins chers, peut coûter environ 30 000 dollars pour un aller-retour. Le coût d'un vol sur des avions plus luxueux et plus grands peut s'élever entre 15 000 et 20 000 dollars par heure. Le prix comprend généralement des frais supplémentaires, tels que le carburant, les salaires et l'assurance.