Tel-Aviv : Une "oeuvre" en forme de croix gammée fait polémique

Au vu des critiques, une pancarte explicative a été associée à l'oeuvre

Un message a été publié sur les réseaux sociaux montrant une photo d'une croix gammée accrochée sur la vitrine d'un magasin à Tel-Aviv. Les réactions ne se sont pas faites attendre : "Pourquoi ne cassent-ils pas la vitrine ?", "Ils devraient être jugés pour incitation", "un symbole que les nazis portaient pour piétiner les Juifs sans pitié", "choquant", "honte " et "casser leur vitre" pouvait-on lire dans les commentaires.

La croix gammée a été exposée dans une galerie située rue Aliya et il s'agit en réalité d'une œuvre présentée dans le cadre d'une exposition collective intitulée "Gifts for Men".

L'artiste Ido Gordon dit que suite aux réactions, il a été décidé de retirer l'œuvre et de la restituer dans un format différent - recouvert d'une affiche avec une explication à son sujet.

"C'est un cercle blanc encadré d'une spirale rouge, avec au centre du cercle - trois aiguilles noires. L'aiguille des heures et l'aiguille des minutes tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, lorsqu'une fois par heure, pendant une seule seconde, elles forment une croix gammée", explique t-il.

Gordon dit qu'il n'a pas été surpris par les réactions et ajoute : "Nous étions préparés à cela. Tous ceux qui ont vu l'œuvre sur Facebook ont ​​téléchargé une photo fixe, or c'est une image en mouvement, donc il manque ici l'élément principal. Comme écrit sur l'affiche, il s'agit d'une horloge murale, avec des aiguilles ressemblant à des mains et des pieds."

"La plupart du temps, ce symbole tombe en panne et en fait seulement pendant une seconde, toutes les heures, il s'assemble en forme de croix gammée", a-t-il conclu.