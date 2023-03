Israël : "le refus de servir est dangereux et nuit aux capacités de l'armée" (Y. Gallant)

"Tsahal est l'outil de défense de l'Etat d'Israël sans lequel le pays et ses citoyens ne peuvent survivre"

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a participé lundi au forum annuel de Tsahal, dirigé par le chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, avec la participation des généraux de l'état-major et d'autres responsables. Le ministre de la Défense s'est entretenu avec les commandants et les états-majors des défis sécuritaires auxquels l'État d'Israël est confronté dans les différents secteurs d'opération, et a évoqué les efforts déployés pour lutter contre les manifestations de réticence.

"Le privilège que l'Etat d'Israël et l'establishment de la sécurité ont eu pendant des années, de délimiter et de limiter la guerre dans une certaine mesure, a pris fin. Aujourd'hui, derrière toutes les menaces qui pèsent sur l'État d'Israël, du Liban et de la Syrie au nord, en passant par Gaza, il y a une main qui guide, et elle vient de l'Iran", a-t-il affirmé.

"La tête de la pieuvre se trouve en Iran et ses tentacules tentent de nous nuire. Les Iraniens essaient de gagner du temps par une guerre d'usure, au cours de laquelle ils nuiront à Israël tout en s'efforçant d'acquérir une capacité nucléaire militaire et de se renforcer économiquement, ce que nous ne permettrons pas", a mis en garde le ministre.

Gallant a souligné que '"l'appel au refus est dangereux et un phénomène généralisé de réticence peut nuire à la capacité de Tsahal à mener à bien ses missions."

Elad Malka/GPO Le ministre de la Défense Yoav Gallant

"Avec le chef d'état-major, les membres de l'état-major général, je m'efforce de maintenir Tsahal au-dessus de tout débat politique et de dénoncer tout phénomène de réticence. Tsahal appartient à chacun d'entre nous et nous devons la protéger à tout prix. Tsahal est l'outil de défense de l'Etat d'Israël, sans lequel le pays et ses citoyens ne peuvent survivre. Le refus ronge notre base fondamentale - la sécurité, l'appel au refus et le fait de s'y joindre est dangereux pour nous tous, en particulier au vu des menaces auxquelles nous sommes confrontés", a-t-il conclu.

Dimanche, des centaines de soldats réservistes de l'unité spéciale d'opérations et du système cyberoffensif ont cessé leur service volontaire pour protester contre la réforme judiciaire. Les appels des réservistes de l'armée israélienne à refuser de servir en raison des projets du gouvernement ont ébranlé l'armée ces dernières semaines, augmentant en nombre. Des appels condamnés par de nombreux politiciens, tant de l'opposition que de la coalition.