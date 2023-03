Plus de 1 600 immigrants juifs demandent au gouvernement israélien d'interrompre la réforme du système judiciaire

"La vision sioniste a été détournée par des extrémistes qui menacent le tissu de ce pays en tant que pays juif et démocratique"

Plus de 1 600 nouveaux immigrants en Israël ont écrit une lettre au gouvernement israélien pour demander l'arrêt de la réforme juridique, ont rapporté les médias israéliens.

Dans la lettre, les immigrés ont demandé d'arrêter la législation qui sera présentée à la Knesset lundi. Le groupe d'immigrés, "Olim for Democracy", a appelé dans une lettre à l'Agence juive à agir sur la question. En outre, la lettre est également parvenue au président du pays, Isaac Herzog.

Les signataires de la lettre viennent d'horizons divers, notamment des juifs orthodoxes, laïcs, réformés, conservateurs et ultra-orthodoxes. Les nouveaux immigrants qui ont signé la lettre proviennent des États-Unis, de Grande-Bretagne et de plusieurs pays européens, d'Afrique du Sud, d'Australie, de Russie, d'Ukraine et même d'Amérique du Sud.

Miriam Alster/Flash90 Le président de l'Agence juive Isaac Herzog lors d'un événement accueillant quelque 300 nouveaux immigrants en provenance de France

"Nous vous écrivons en tant qu'immigrants, citoyens dévoués d'Israël par choix, qui ont activement choisi de laisser tout ce qui nous était familier dans nos pays d'origine et de copier notre destin sur celui de ce pays [...] Nous écrivons cette lettre le cœur lourd. La vision sioniste qui nous a inspirés - et tous les immigrants qui nous ont précédés - a été détournée par des extrémistes qui menacent le tissu de ce pays en tant que pays juif et démocratique", poursuit la missive.

Dans la lettre, le groupe d'immigrants s'est également adressé au public protestataire : "Nous ajoutons notre voix à l'alarme déjà entendue par les experts juridiques, les économistes, les dirigeants de la haute technologie, les groupes de femmes, les officiers militaires et nos alliés étrangers."

Les initiateurs de la lettre ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu de réponse du gouvernement après l'avoir envoyée.