"Nous n'avons pas de pays sans soldats" (Benjamin Netanyahou)

Netanyahou et Gallant ont souligné l'importance du service militaire aux nouveaux conscrits

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont visité le bureau de recrutement de Tel Hashomer ce mardi et se sont entretenus avec les nouveaux enrôlés de la Brigade Golani. Les deux hommes ont délivré des messages fermes sur la vitalité du service dans l'armée, sur fond de réticence dans le service de réserve suite à la réforme judiciaire.

"Nous n'avons pas de pays sans armée, nous n'avons pas de pays sans soldats - vous vous enrôlez pour protéger le patrimoine", a déclaré Benjamin Netanyahou aux conscrits. "Dans l'histoire du peuple juif, la chose la plus terrible qui nous soit arrivée, c'est que nous ayons perdu la capacité de nous défendre", a ajouté le Premier ministre.

"Par conséquent, le peuple juif en exil était un peuple qui a été massacré, nous ne pouvions rien faire. Lorsque nous sommes revenus et avons établi l'État d'Israël, nous avons établi la capacité de nous défendre. Ceux qui veulent nous détruire n'ont pas disparu, comme l'Iran et ses métastases. Ce qui a changé, c'est notre capacité à les combattre", a-t-il poursuivi.

Amos Ben Gershom / GPO

"La réponse précise à tous les différends se trouve ici, dans le recrutement de la Brigade Golani, lorsque nous voyons des gens de tout le pays arriver pour remplir leur service. Ici nous recevons des preuves de la véritable résilience de l'État d'Israël", a déclaré de son côté le ministre de la Défense.

"Vous devez être fiers de vous [...] Vous devez vous souvenir d'une chose importante : aujourd'hui, vous faites partie de la force protectrice du peuple d'Israël et de l'État d'Israël. "Chaque jour qui passe, vous ferez un pas de plus pour remplir vos objectifs, et avec ceux qui deviendront vos amis, ici comme dans la vie, vous surmonterez les difficultés et résisterez aux défis", a-t-il ajouté.

Amos Ben Gershom / GPO

Plus tard dans la visite, Netanyahou, Gallant et le général Yaniv Asor ont tenu un dialogue ouvert avec des dizaines de membres des services de sécurité et ont répondu aux questions.

Le chef du Conseil de sécurité nationale Tzachi Hanegbi, le secrétaire militaire du Premier ministre, le général de division Avi Gil et le général Yaakov Banjo ont également participé à la visite.