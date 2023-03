Tel-Aviv : des créateurs de prestige pour la 12e édition de la Fashion Week

L'événement est parrainé par Kornit Digital, une société israélienne spécialisée dans les technologies numériques durables

La Fashion Week à Tel-Aviv est de retour pour la 12e édition jusqu'au 22 mars. 28 défilés de mode sont présentés par un large éventail de créateurs israéliens, dont certains ont une renommée internationale tandis que d'autres sont nouveaux sur la scène de la mode.

Les défilés sont accompagnés d'une nouvelle initiative appelée FAC (Fashion-Agenda-Community), qui comprend des tables rondes sur des questions telles que les technologies durables, l'entrepreneuriat féminin, les abus sexuels sur les enfants et des sujets de santé tels que le syndrome prémenstruel, le psoriasis et la ménopause.

Avshalom Sassoni/Flash90 Fashion Week Tel Aviv

L'événement est parrainé par Kornit Digital, une société israélienne spécialisée dans les technologies numériques durables et à la demande pour la mode et la production textile, et produit par Motty Reif, un vétéran de l'industrie.

Parmi les créateurs présentés figurent le célèbre styliste de robes de mariée et de tenues de soirée Alon Livne, la première maison de couture d'Israël, Maskit, et le favori de Beyonce, Shahar Avnet. Parmi les créateurs en devenir, on peut citer Stav Ofman, dont les créations sont régulièrement portées par la superstar israélienne et candidate à l'Eurovision Noa Kirel.

Flash 90 Fashion Week

Un prix pour l'ensemble de sa carrière sera décerné à la créatrice Hagar Alembik pour ses 35 années passées dans l'industrie de la mode israélienne.