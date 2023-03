Israël : un chameau bloqué dans une crevasse sauvé par des soldats de Tsahal

"Nous sommes heureux d'avoir pu aider et sauver le chameau"

Un chameau qui a chuté dans une crevasse dans le désert de Judée a été secouru mercredi par des soldats et des membres de l'Autorité des parcs et de la nature. "Il est tombé dans une fosse de 3 mètres de profondeur. Nous avons travaillé pendant deux heures pour le sauver", a témoigné l'officier qui l'a trouvé.

"Mes amis et moi, soldats du bataillon Shimshon de la brigade Kfir, avons essayé de sauver le chameau pendant des heures, tandis que notre commandant contactait l'Autorité de la nature et des parcs et demandait de l'aide pour le tirer de là. Au bout d'un certain temps, les secours sont arrivés et nous avons pu sauver le chameau et le relâcher dans la nature", ont affirmé les soldats présents sur les lieux.

Armée israélienne Le chameau sauvé de la crevasse par l'armée israélienne

"Nous n'avons pas renoncé au sauvetage malgré les difficultés et les défis liés à la météo et au terrain, car être un combattant va au-delà de l'activité opérationnelle. Ce sont les valeurs d'aide à toute personne dans le besoin. Nous sommes heureux d'avoir pu aider et sauver le chameau", ont-ils conclu.