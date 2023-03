L'Université de Tel-Aviv instaure un système d'entrepreneuriat et d'innovation sur tout le campus

Ce système d'entrepreneuriat et d'innovation a pour but de transformer le campus en un écosystème entrepreneurial actif d'étudiants

L’Université de Tel-Aviv, située à la 7e place mondiale pour la production d’entrepreneurs, et au premier rang en dehors des Etats-Unis pour la création de licornes (startups privées dont la valeur dépasse un milliard de dollars) par ses diplômés, a décidé de mettre en place un système d'entrepreneuriat et d'innovation sur l’ensemble de son campus, dirigé par le Prof. Moshe Zviran, ancien Doyen de la Faculté de gestion, a rapporté l'institution dans un communiqué. Elle continue ainsi d’affirmer sa position de leader mondial dans le domaine de l'entrepreneuriat

Depuis de nombreuses années, l'Université de Tel-Aviv se classe parmi les premières institutions académiques mondiales pour le nombre de ses diplômés ayant réussi à mobiliser des investissements auprès des fonds de capital-risque. Le prestigieux classement publié en novembre dernier par la société Pitchbook Data, la place au septième rang dans le monde dans ce domaine, et comme la seule institution en dehors des États-Unis à figurer dans le top 10 de ce classement. De même, une étude de l’Université Stanford la situe à la première place parmi les universités hors des États-Unis pour le nombre de licornes, fondées par ses diplômés (16 licornes).

Université de Tel-Aviv Hackathon et compétition de startups

Dans ce cadre, et mû par la conviction que l'entrepreneuriat est la locomotive qui fait tourner les roues de l'économie israélienne, le Prof. Ariel Porat, Président de l'Université de Tel-Aviv, a décidé de mettre en place un système d'entrepreneuriat et d'innovation, dirigé par le Prof. Moshe Zviran, entrepreneur lui-même, et jusqu'à récemment Doyen de la Faculté de gestion. Ce système d'entrepreneuriat et d'innovation a pour but de transformer le campus en un écosystème entrepreneurial actif d'étudiants, de chercheurs, d’enseignants et d’anciens élèves, et de positionner l'Université de Tel-Aviv comme l'université entrepreneuriale de l'État d'Israël et comme leader mondial pour la formation d’entrepreneurs.

L’établissement de ce système d'entrepreneuriat et d'innovation est le fruit d'un travail exhaustif d’une équipe d'experts comprenant des membres du corps professoral et d’anciens étudiants devenus entrepreneurs, qui ont formulé une stratégie à quatre niveaux ayant pour but le développement de l’activité entrepreneuriale sur le campus et la concrétisation de la vision d'un écosystème universitaire entrepreneurial.