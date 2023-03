Les participants à l'Eurovision 2023 se produiront à Tel-Aviv le mois prochain

Les représentants des pays interpréteront leurs chansons lors du spectacle Israel Calling

Une flopée de candidats à l'Eurovision atterrira au début du mois prochain en Israël pour l'émission "Israel Calling", un événement promotionnel organisé chaque année en amont du concours.

Le spectacle, qui aura lieu le 3 avril au Hangar 11 du port de Tel Aviv, marquera le 50e anniversaire de la participation d'Israël au concours Eurovision de la chanson et le 75e jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Le show sera animé par Dafna Dekal et Sigal Shahmon, qui ont animé le concours Eurovision de la chanson 1999 qui s'est tenu à Jérusalem.

https://twitter.com/i/web/status/1638571623249788930 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Les membres des délégations, dont l'identité sera révélée dans les prochains jours, resteront trois jours en Israël. Lors de la visite, les artistes participeront à la plantation dans la "Forêt de l'Eurovision" de KKL dans le cadre de la lutte contre la crise climatique.

L'événement musical, un mini Eurovision en live, devant le public israélien sera diffusé sur les réseaux sociaux. Comme le veut la tradition, le spectacle comprendra les chansons des artistes qui participeront au prochain concours à Liverpool. La vente des billets pour l'événement débutera ce dimanche.

Le spectacle Israel Calling a eu lieu pour la première fois en Israël en 2017. Le spectacle a eu lieu chaque année depuis lors, à l'exception des années 2020 et 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19.

L'accueil des candidats se fera en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère du Tourisme, le ministère de Jérusalem et du Patrimoine et la municipalité de Tel-Aviv. Des évènements similaires auront lieu dans les prochaines semaines en Espagne, en Pologne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.