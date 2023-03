"Israël n'est plus l'allié le plus proche des États-Unis", prévient Yaïr Lapid

"Les Etats-Unis affirment qu'ils n'ont plus de valeurs communes avec le gouvernement"

"Israël n'est plus l'allié le plus proche de l'Amérique", a averti mercredi soir le chef de l'opposition Yaïr Lapid lors d'une apparition télévisée sur Channel 12. "Les Américains affirment qu'ils n'ont pas de valeurs communes avec le gouvernement. Cela affecte tous les aspects - leur volonté de quitter leur zone de confort pour les intérêts israéliens ne se produira pas avec le gouvernement le plus extrême de l'histoire du pays", a-t-il affirmé.

Yaïr Lapid évoquait les relations israélo-américaines après la convocation de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, pour une conversation de clarification, après que la Knesset a annulé une disposition législative interdisant aux Israéliens de se rendre dans une zone du nord de la Cisjordanie dont les habitants juifs avaient été évacués en 2005.

Les Etats-Unis ont haussé le ton mardi vis-à-vis d'Israël, se disant "extrêmement préoccupés" par un vote au parlement israélien jugé "provocateur" et dénonçant des propos d'un ministre israélien niant l'existence du peuple palestinien.

"Les Etats-Unis sont extrêmement préoccupés que la Knesset israélienne ait adopté une législation annulant des parts importantes de la loi de désengagement de 2005", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'Etat, Vedant Patel. "Les modifications législatives annoncées aujourd'hui sont particulièrement provocantes et contre-productives à nos efforts pour restaurer un peu de calme alors que nous entrons dans les périodes du ramadan et des célébrations de Pâques", a-t-il dit lors d'un point de presse.