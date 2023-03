"C'est un miracle de Dieu" : la victime d'un attentat à Netanya témoigne

"Lorsque j'ai vu ma veste et que j'ai vu le trou, je me suis dit... "Il a vraiment essayé de me tuer". J'ai encore du mal à réaliser

Clara Sellam, la victime de l'attentat au couteau perpétré la semaine dernière dans la ville côtière de Netanya, s'est confiée pour la première fois dans le Prime sur i24NEWS.

Accompagnée de trois enfants dans une rue très fréquentée de la ville vers 17 h, Clara Sellam a affirmé ne pas avoir vu le terroriste venir devant elle. "Je ne l'avais pas vu car je regardais la petite. Il est venu devant moi, m'a sauté dessus et m'a donné trois coups sur l'épaule. Le miracle c'est que son couteau n'a troué que ma veste. Il ne m'a pas touchée, je n'ai rien sur ma peau, mais sur le coup, je n'ai pas réalisé que c'était un terroriste", a-t-elle déclaré.

La scène n'a duré que quelques fractions de secondes... "Il a reculé très rapidement, je lui ai crié : "tu es fou ? Qu'est ce que tu me veux ?". Il m'a regardée, je pense qu'il était drogué, je lui ai crié dessus et j'ai poursuivi mon chemin. Je n'ai pas vu le couteau mais cela était sûrement dû à mon état de choc", raconte la victime.

"Je n'ai pas crié et je pense que c'est pour ça que personne n'a réagi et que personne n'est venu me parler. Une femme a appelé la police car le terroriste s'était fait arrêté cinq minutes avant", a-t-elle poursuivi. "Je n'ai rien eu physiquement et personne n'a compris sur le coup ce qu'il se passait. Il a avoué avoir eu l'intention de poignarder. Lorsque j'ai vu ma veste et que j'ai vu le trou, je me suis dit qu'il a vraiment essayé de me tuer. J'ai encore du mal à réaliser", a-t-elle confié.

Capture d'écran/ i24NEWS

La victime a affirmé que sa mère et ses grands-parents ont été mis au courant de l'attaque seulement hier. "J'en avais juste parlé à mon frère et à ma sœur car il me fallait quand même un minimum de soutien. Ils sont un peu en stress, ils étaient choqués, savoir que leur fille s'est faite attaquer en plein milieu d'une ville censée être calme, c'est très angoissant".

"J'étais combattante à l'armée et je n'avais jamais été confronté à un terroriste auparavant. C'est fou de me dire que ça arrive à Netanya et pas à Jericho", a-t-elle conclu en remerciant Dieu à nouveau.