Élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l’étranger : dates et modalités

Les élections législatives partielles se tiendront les 2 et 16 avril 2023 en Israël

Après la décision du Conseil constitutionnel d'annuler les scrutins qui se sont tenus dans les 2e, 8e et 9e circonscriptions des Français établis hors de France lors des élections législatives de juin 2022, un nouveau scrutin aura lieu en Israël, Italie, Malte, Saint-Marin, Saint-Siège, Chypre, Grèce, et Turquie.

100 personnes seront mobilisées les dimanches 2 et 16 avril pour organiser le vote des Français en Israël. 64 000 inscrits sont attendus à travers tout le pays pour déposer un bulletin dans l'urne et choisir parmi leurs candidats.

Les élections législatives partielles se tiendront les 2 et 16 avril 2023 en Israël. Sept bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h dans les six villes suivantes : Tel Aviv, Haïfa, Netanya, Ashdod, Beer Sheva et Eilat. Le dispositif et les adresses des bureaux de vote sont identiques pour les deux tours de l’élection. Les électeurs sont donc inscrits pour le second tour dans le même bureau de vote qu’au premier tour.

Afin de pouvoir voter à cette élection, il est impératif de résider en Israël et de s’être inscrit sur la Liste Electorale Consulaire (LEC) avant le 24 février 2023.

Les huit candidats sont Deborah ABISROR-DE LIEME (Renaissance) Serge SIKSIK (Reconquête), Juliette DE CAUSANS - (Les écologistes avec la majorité présidentielle) Michelle ODELIN (Tous unis pour le vivant) Yael LERER (Nupes), Meyer HABIB (UDI-LR), Frédéric CHAOUAT (la sagesse politique) et Hélène LEHMANN (gauche républicaine et socialiste).

Le vote par internet est possible pour le 1er tour du 17 au 29 mars 2023 de 07h à minuit (heure de Paris), et pour le second tour du 4 au 12 avril 2023 de 07h à minuit (heure de Paris).

Pour les électeurs qui souhaitent voter:

Le jour de l’élection, les électeurs doivent se présenter au bureau de vote avec l’un des documents suivants :

- Carte d’identité française ou passeport français en cours de validité ou périmé récemment

- Carte consulaire en cours de validité

- Tout document officiel en cours de validité délivré par une administration publique française comportant l’identité de son titulaire et une photographie

Attention : la pièce d’identité doit être présentée et non une photo ou version numérique. Les Français vivant à l’étranger ne disposent pas de carte électorale et ce document n’est pas nécessaire pour pouvoir voter.