Israël : journée de paralysie du pays contre la réforme judiciaire

Des manifestations sont organisées à travers tout le pays

En Israël, les opposants au projet de réforme judiciaire du gouvernement ont déjà commencé à bloquer le pays jeudi matin. Les manifestants sont sortis protester aux quatre coins du pays contre un projet qui met selon eux la "démocratie en danger".

A Ashdod, les manifestants sont sortis dans les rues munis de drapeaux et des barrages de pneus ont été érigés, auxquels ils ont mis le feu. A Tel-Aviv, la rue Kaplan, où sont organisées les manifestations hebdomadaires depuis 12 semaines a été prise d'assaut par les manifestants. Tous les corps de métier sont présents dans les protestations de grande ampleur ce jeudi.

Police israélienne Pneus brûlés à Ashdod

Océane Nicolle/i24NEWS Manifestation à Tel-Aviv

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le plénum de la Knesset a approuvé en deuxième et troisième lectures la première loi de la réforme juridique - la loi de fortification. La loi a été votée au terme d'une longue discussion, par une majorité de 61 partisans contre 47 opposants.

Hanna Papiachvilli/i24NEWS Manifestation à Yafo

Le député de l'opposition Benny Gantz, appelle les Israéliens à manifester : "C'est une loi personnelle qui vise à renforcer le pouvoir de Netanyahou. J'appelle tout le monde à manifester aujourd'hui contre le coup d'Etat du régime qui progresse et nous met en danger".

Une douzaine de manifestants ont été arrêtés en marge des manifestations. A Rishon Lezion, un homme a été arrêté après avoir attaqué les manifestants.

Océane Nicolle/i24NEWS Manifestation à Tel-Aviv

Plusieurs manifestants se sont postés devant la maison du député Aryeh Deri et du ministre de l'Éducation Yoav Kish tandis que d'autres sont arrivés devant la maison du Premier ministre à Césarée. Des manifestants sont également arrivés aux abords de l'aéroport.

De nombreuses routes sont bloquées à travers le pays.

Bethsabée Sellem/i24NEWS Manifestation à Habima, Tel-Aviv

Des milliers de manifestants sont attendus tout au long de la journée. Vers 8h30, une manifestation a eu lieu devant la résidence officielle du Premier ministre Benjamin Netanyahou rue Gaza à Jérusalem. A 10h, un grand rassemblement a eu lieu rue Kaplan à Tel Aviv puis devant le musée d'art moderne où les expositions, visites et conférences seront annulées pour la journée. Plus tard dans la matinée, une marche des femmes en robes rouges (qui représentent des esclaves) a débuté rue Kaplan vers la rue Begin à Tel Aviv tandis que l'autoroute Ayalon sera bloquée dès 12h. En parallèle, une marche d'étudiants et d'enseignants à Kiryat HaLaum à Jérusalem, une manifestation des travailleurs de la santé et du bien-être à Haïfa et une marche des employés de la high-tech à Beer Sheva ont été organisées.

Océane Nicolle/i24NEWS Manifestation à Tel-Aviv

Miri Maman /i24NEWS Manifestation à Raanana

Par ailleurs, des perturbations sur les routes sont à prévoir en fin de soirée avant le départ du Premier ministre pour Londres.