Le diabète gestationnel peut être diagnostiqué dès le 1er trimestre de la grossesse (étude israélienne)

Une nouvelle étude de l'université Bar-Ilan révèle que le diabète gestationnel peut être diagnostiqué dès le premier trimestre de la grossesse, soit des mois plus tôt que ce qui est généralement détecté. Le diabète gestationnel, qui touche environ 10 % des femmes enceintes dans le monde, est actuellement diagnostiqué au cours du deuxième trimestre de la grossesse.

Il existe des différences marquées dans le microbiote intestinal du premier trimestre chez les femmes qui développent ou non un diabète gestationnel par la suite. Ces différences sont associées à des marqueurs inflammatoires, les femmes qui développent un diabète gestationnel présentant une inflammation plus élevée et des niveaux plus faibles de métabolites bénéfiques.

Lors de l'étude, des échantillons de selles et de sérum ont été prélevés sur des femmes enceintes au cours du premier trimestre. Le microbiote, les métabolites, l'inflammation et les profils hormonaux ont été caractérisés. Le régime alimentaire, le tabagisme et d'autres habitudes de vie ont été enregistrés, et les données cliniques/médicales ont été compilées.

En utilisant les résultats de ces caractérisations, combinés à d'autres données collectées, le professeur Yoram Louzoun, du département de mathématiques et du centre multidisciplinaire de recherche sur le cerveau Gonda (Goldschmied), a construit un modèle d'apprentissage automatique capable de prédire avec précision quelles femmes allaient ou non développer un diabète gestationnel.

"La reconnaissance des femmes présentant un risque de diabète gestationnel à un stade précoce de la grossesse pourrait permettre de formuler des recommandations spécifiques pour la prévention de la maladie - actuellement par une modification du mode de vie et, à l'avenir, peut-être par une supplémentation pré-, pro- et postbiotique spécifique", a déclaré le professeur Omry Koren, de la faculté de médecine Azrieli de l'université Bar-Ilan.

S'il est possible de prévenir le diabète gestationnel, on assistera à une réduction importante des conséquences négatives de cette maladie, tant pour la mère que pour l'enfant.