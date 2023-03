Le judoka israélien Sagi Muki s’est marié

Sagi Muki et Natalie Luke se sont dit "oui" à Césarée, entourés de leurs familles et de nombreuses célébrités israéliennes

Le champion de judo israélien Sagi Muki s’est marié lundi à sa compagne depuis quatre ans, Natalie Luke. Ils se sont dit "oui" à Césarée entourés des membres de leurs familles et de leurs amis. Étaient présents la judokate israélienne Yarden Gerbi, le partenaire d’entraînement de Sagi Muki, Peter paltchik, le chanteur Rotem Cohen, le chanteur et acteur Idan Amedi, le footballeur Rami Gershon, le grimpeur Alex Khazanov et bien d’autres encore.

Juste avant le mariage, les deux tourtereaux sont venus se reposer dans une suite présidentielle d'un hôtel de Netanya, où ils sont retournés passer leur nuit de noces après leur fête de mariage.

Instagram of Sagi Muki Fiançailles de Sagi Muki

Sagi Muki est revenu d'un camp d'entraînement au Japon quelques jours seulement avant son mariage. Il avait demandé Natalie Luke en mariage en janvier dernier en s’agenouillant devant sa promise au son de "Bereshit olam" de Shlomi Shabat, au milieu d'une allée fleurie au bout de laquelle figurait une bague en forme de fleur pour demander l'élue de son cœur en mariage.

Sagi Muki a remporté la médaille d'or des Championnats d'Europe 2015 en moins de 73 kg et des Championnats d'Europe 2018 en moins de 81 kg. Le 28 août 2019, il avait remporté la médaille d'or des Championnats du monde 2019 à Tokyo, dans la catégorie des moins de 81 Kg, en finale, contre le belge Matthias Casse (classé 4e mondial). En 2021, il remporte la médaille de bronze des moins de 81 kg aux Championnats d'Europe à Lisbonne. En outre, aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, Muki a remporté une médaille de bronze avec l'équipe israélienne dans la catégorie équipe mixte.