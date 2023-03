I. Herzog visite la base antiterroriste de la police israélienne

"Je sais que vous faites un travail sacré jour et nuit pour le bien du pays"

Le président Isaac Herzog a visité jeudi la base nationale antiterroriste de la police israélienne (YMM). Le président était accompagné du chef de la police israélienne, le major général Yaakov Shabtai, du commandant des gardes-frontières et du major général Amir Cohen. Au début de la visite, le président de l'État a reçu du commandant de l'armée de l'air un aperçu des opérations auxquelles l'unité a participé et des tâches et défis auxquels elle est confrontée.

Il a ensuite visité les installations, et une démonstration a été organisée au cours de laquelle les soldats ont montré leurs diverses activités. Parmi les mesures présentées au président figurait une démonstration de tireurs d'élite et de moyens de combat avancés puis les combattants ont simulé leur entrée dans un bâtiment où étaient détenus des otages et, ils se sont battus dans l'obscurité.

Kobi Gideon / GPO Herzog visite la base nationale antiterroriste de la police israélienne

"Je suis ici avec les meilleurs citoyens du monde. Je suis ici avec les meilleurs citoyens d'Israël ! Au nom de tout l'État d'Israël, je vous exprime ma profonde gratitude pour tout ce que vous faites. Je sais que vous faites un travail sacré jour et nuit pour le bien du pays. Vous accomplissez des tâches énormes, vous sauvez des vies, vous empêchez les attaques terroristes, vous combattez l'ennemi, vous éliminez ceux qui se dressent contre nous", a affirmé le président.

Kobi Gideon / GPO Herzog visite la base nationale antiterroriste de la police israélienne

"Je tiens à vous remercier du fond du cœur et à vous dire que nous poursuivons la chaîne des générations de ceux qui ont fondé le pays et se sont battus ici. Que vous soyez en bonne santé et en sécurité", a-t-il ajouté.

À la fin de la visite, le président s'est rendu dans la salle de commémoration de l'unité et a écouté un commandant raconter l'histoire personnelle des soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions.