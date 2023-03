Israël : sécurité renforcée à Jérusalem pour le premier vendredi du ramadan

La police renforcée se déploiera vendredi dans toute la ville de Jérusalem, afin de maintenir la sécurité des fidèles venant prier sur les lieux saints

Plus de 2 300 policiers renforcés notamment par des gardes-frontières sous le commandement du chef de la police de Jérusalem Doron Turgeman, se déploieront vendredi dans toute la ville de Jérusalem, afin de maintenir la paix et la sécurité des fidèles venant prier sur les lieux saints. Ce déploiement spécial vient en plus des opérations de police habituelles de la ville.

La police opérera avec des effectifs accrus notamment aux points de passage entourant Jérusalem, à l’est de la ville et dans les ruelles de la vieille ville pour permettre aux fidèles de toutes les religions de pouvoir prier en paix. La police indique dans un communiqué que la circulation dans la ville sera grandement modifiée et de nombreuses voies seront fermées.

Israel Police Spokesperson La police israélienne et un commerçant palestinien dans la vieille ville de Jérusalem

La sécurité habituelle sera renforcée et l'activité policière sera accrue sur les voies de circulation, dans le but d'apporter une réponse optimale à chaque scénario et de fournir les meilleurs services de police au public. La police continuera à maintenir l’ordre public, à prévenir et enquêter sur les crimes de toute nature et dirigera le public et la circulation, poursuit le communiqué.

"Nous appelons le public à respecter autrui, à célébrer la fête et prier conformément à la loi et à obéir aux instructions des policiers", conclut le communiqué de la police de Jérusalem.