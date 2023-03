Réforme judiciaire : Sara Netanyahou appelle le peuple à agir pour parvenir "à un large consensus"

"Nous ne devons pas en arriver à l'effusion de sang, à la violence et à l'incitation, même si nous avons des divergences d'opinion"

Sara Netanyahou, épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou, a " fermement condamné" ce jeudi les "incitations et les attaques violentes" à l'encontre des personnalités publiques "qui n'ont pas leur place parmi nous".

"Depuis l'évacuation au salon de coiffure de Tel-Aviv, la violence contre les personnalités publiques ne fait qu'augmenter", a déclaré Sara Netanyahou, l'épouse du Premier ministre. "Le ministre Avi Dichter a été violemment attaqué aujourd'hui. Ces derniers jours, plusieurs ministres du Likoud ont été attaqués - Nir Barkat, Miki Zohar, Miri Regev - ainsi que des députés et des membres de la Knesset. Ces dernières semaines, des menaces d'assassinat du Premier ministre, de moi-même et de nos fils, de ministres du gouvernement tels que Yariv Levin et Itamar Ben Gvir, et d'autres représentants publics ont été proférées

"J'appelle les dirigeants de l'opposition, dont la plupart se sont abstenus de condamner le grave incident dont j'ai été victime à Tel-Aviv, à dénoncer les violences dont je suis victime ainsi que des personnalités publiques avant qu'il ne soit trop tard", a-t-elle averti.

"J'espère également que la police israélienne, le bureau du procureur général et le conseiller juridique du gouvernement agiront vigoureusement contre les incitateurs et ceux qui violent la loi. Je sais que cette poignée d'anarchistes extrémistes ne représente pas la majorité des citoyens israéliens qui sont intéressés par le dialogue, l'unité et le compromis", a poursuivi Sara Netanyahou.

"Nous ne devons pas en arriver à l'effusion de sang, à la violence et à l'incitation, même si nous avons des divergences d'opinion. J'appelle tout le monde à se calmer et à travailler ensemble pour parvenir à un large consensus au sein du peuple d'Israël", a-t-elle conclu.