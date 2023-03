Israël : "La réforme judiciaire sera présentée la semaine prochaine à la Knesset" (Netanyahou)

Netanyahou fera tout pour "parvenir à une solution" acceptable tant pour les défenseurs du projet que pour ses détracteurs

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi soir lors d'une allocution que la réforme juridique sera présentée la semaine prochaine à la Knesset malgré les protestations. Environ une heure avant sa déclaration, le Premier ministre a rencontré le ministre de la Défense Yoav Gallant, qui a déclaré plus tôt dans la soirée qu'il parlerait également - mais s'est rétracté. Dans sa déclaration, Netanyahu a condamné les réticences et les refus et a assuré qu'il ferait tout pour réconcilier le fossé au sein de la nation. "C'est tout. J'entre dans l'arène", a-t-il affirmé.

Netanyahou a annoncé qu'il était déterminé à faire avancer la réforme, mais qu'il ferait tout pour "parvenir à une solution" acceptable tant pour les défenseurs du projet que pour ses détracteurs.

"Il y a quelques mois, dès que les résultats des élections ont été annoncés, j'ai dit que j'avais l'intention d'être le Premier ministre de tous les citoyens d'Israël", a commencé le Premier ministre. "Je le pensais alors et je le pense aujourd'hui. Nous avons un seul pays et nous devons tout faire pour le protéger des menaces de l'extérieur et d'une rupture irréconciliable de l'intérieur. Nous ne pouvons permettre à aucun différend de mettre en danger notre avenir commun à tous. Nous devons condamner la violence et les incitations", a-t-il poursuivi.

Selon Netanyahou, la Cour suprême se comporte comme un "club fermé" pour nommer des juges sur "la base du népotisme". Ils s'auto-nomment. Je crois que l'on peut amener une réforme qui peut répondre aux craintes des deux parties et qui ramènera et préservera l'équilibre des pouvoirs et les droits individuels. Nous sommes décidés a promouvoir la reforme qui ramènera l'équilibre entre les pouvoirs", a-t-il réitéré.

"La meilleure manière de promouvoir est de parler afin de parvenir à un accord", a-t-il souligné en fustigeant le refus au dialogue de la part des responsables de l'opposition.

"Pour le bien de notre Etat, je ferai tout ce que je peux pour arriver a une solution et il n'y a pas de place au refus de servir qui met en danger notre sécurité nationale et individuelle", a-t-il conclu.