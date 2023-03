Israël/Réforme judiciaire : "les manifestations vont s'intensifier" (organisateurs)

Les critiques fusent après le discours du Premier ministre

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé ce jeudi soir qu'il était déterminé à faire avancer la réforme judiciaire, mais qu'il ferait tout pour "parvenir à une solution" acceptable tant pour les défenseurs du projet que pour ses détracteurs.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a fustigé le discours du Premier ministre en affirmant qu'"au lieu d'arrêter la réforme et de calmer les esprits, Netanyahou s'est à nouveau plaint et a continué à répandre des mensonges honteux contre le système judiciaire qui n'ont rien à voir avec la réalité". "Netanyahou a refusé d'arrêter la réforme et son projet de présenter sa loi pour la nomination des juges la semaine prochaine prouve qu'il n'a pas l'intention de tenir de véritables négociations [...] Nous continuerons à nous battre à la Knesset, dans les rues, au tribunal pour un Israël juif, démocratique et fort", a-t-il assuré.

Tomer Neuberg/Flash90 Yair Lapid

"Intensifier les manifestations"

Par ailleurs, les organisateurs de manifestations anti-gouvernementales ont déclaré que les rassemblements se poursuivront à travers le pays "contre la tentative de la coalition de réorganiser radicalement le système judiciaire". "Les prochaines manifestations auront lieu samedi pour le 12ème week-end consécutif et vont s'intensifier", ont-ils affirmé.

"Aujourd'hui, nous avons assisté au spectacle étrange d'un dictateur en devenir qui, au lieu d'arrêter et de mettre de côté la réforme, se précipite pour nommer les juges et s'engager dans une prise de contrôle hostile de la Cour suprême", ont déclaré les organisateurs dans un communiqué en réponse au discours de Netanyahou ce jeudi soir, dans lequel il a promis d'aller de l'avant avec un projet de loi clé visant à contrôler les nominations judiciaires, qui devrait passer en deuxième et troisième (dernière) lecture au plénum de la Knesset la semaine prochaine.

JACK GUEZ / AFP Des Israéliens participent à des manifestations contre des réformes judiciaires présentées par le gouvernement, à Tel Aviv

"Il continue d'inciter à l'hostilité à l'égard de la Cour et de diffuser des informations à tout bout de champ. Le moyen d'éviter une fracture dans la nation est d'abolir toutes les lois de la dictature. Tout appel à la négociation pendant que la législation avance est illégitime. Nous devons nous opposer à la dictature", ont-ils écrit.

Le chef du parti HaMahane HaMamlahti, Benny Gantz, a également critiqué le discours du Premier ministre. "Rien n'a changé sous le soleil et Netanyahou est toujours le même", a-t-il affirmé en notant que "de nombreux membres de la Knesset de la coalition, dirigée par le ministre de la Défense, considèrent la ruée vers la législation comme une grave atteinte à la démocratie et à la société israélienne ainsi qu'une erreur historique".

Tomer Neuberg/Flash90 Benny Gantz

"Ce soir, il est clair que le coup d'État nuira gravement à la démocratie et à la société israéliennes, ce sera une violation directe de la sécurité d'Israël et un manque de responsabilité nationale de premier ordre", a affirmé Benny Gantz. "Maintenant, il reste à Netanyahou de faire ce dont il parle et d'arrêter, et aux membres de la coalition responsables - d'annoncer qu'ils ne voteront pas la semaine prochaine en faveur de la loi qui provoquera une politisation dans le processus d'élection des juges en Israël".

"Nous avons un pays et nous devons tout faire pour le protéger des menaces de l'extérieur et d'une rupture irréconciliable de l'intérieur. Nous ne pouvons permettre à aucun différend de mettre en danger notre avenir commun à tous. Les opposants à la réforme ne sont pas des traîtres, et les partisans de la réforme ne sont pas des fascistes", a déclaré Benjamin Netanyahou dans son discours.