Un nombre record de passagers attendu à l'aéroport Ben Gourion pendant la Pâque juive

1,1 million de personnes voyageront sur plus de 100 compagnies aériennes vers environ 180 destinations

Un nombre record de voyageurs est prévu à l'occasion de la fête de la Pâque juive (Pessa'h) via l'aéroport international Ben Gourion, battant ainsi le précédent record datant d'avant la pandémie de Covid-19, a révélé jeudi le site Ynet. 1,1 million de personnes devraient passer par l'aéroport israélien, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport au précédent record de 2019.

Selon les données publiées par l'Autorité des aéroports d'Israël (IAA), plus de 100 compagnies aériennes décolleront de l'aéroport Ben Gourion en avril vers 180 destinations dans le monde. Les destinations les plus populaires sont la Turquie, la Grèce, les États-Unis, l'Italie et les Émirats arabes unis.

L'IAA tire ses données des compagnies aériennes qui effectuent des vols à l'aéroport Ben Gurion et les données comprennent le programme de vols total prévu et le nombre de passagers six mois à l'avance (en supposant que les vols ne soient pas annulés).

DR Aéroport Ben Gourion

Malgré le nombre élevé de voyageurs pendant la fête, les agences de voyage ont indiqué qu'elles s'attendaient à une augmentation plus importante. Certaines signalent un ralentissement des réservations au cours des dernières semaines, car il semble que de nombreux Israéliens aient reconsidéré leurs projets de vacances annuelles en raison de l'incertitude et de la crainte d'une crise économique résultant de la réforme judiciaire menée par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

"Bien que de nombreuses réservations pour la Pâque juive aient été faites il y a longtemps et que le taux d'occupation soit encore assez élevé, on a récemment constaté une baisse des réservations pour les vacances de printemps et d'été. Les effets économiques sont liés aux implications de la réforme judiciaire, ainsi qu'à l'augmentation de la valeur des principales devises par rapport au shekel, ce qui incite le public à ne pas réserver de vacances jusqu'à ce que la situation devienne plus claire."