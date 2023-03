Israël/Réforme judiciaire : "Netanyahou enfreint la loi et viole l'accord sur les conflits d'intérêts" (Procureure générale)

"Toute nouvelle participation à la réforme judiciaire serait illégale et entachée d'un conflit d'intérêts"

La procureure générale Gali Baharav-Miara a informé le Premier ministre Benjamin Netanyahou vendredi qu'il avait violé l'accord sur les conflits d'intérêts qui lui permettait de gouverner pendant les procès pour corruption en cours et que toute nouvelle participation à la réforme judiciaire serait "illégale et entachée d'un conflit d'intérêts".

"La situation juridique est claire. Vous devez éviter toute implication dans des initiatives de changement du système judiciaire, y compris dans la composition du comité de sélection des juges, car y participer est un acte de conflit d'intérêts", a-t-elle écrit dans sa missive.

M. Netanyahou a annoncé que "trop c'est trop" jeudi, après les manifestations nationales dans tout Israël et la "Journée de paralysie". Il a déclaré qu'il allait maintenant entrer dans le vif du sujet après avoir eu les "mains liées" en raison de la menace de voir la procureure générale le juger "inapte" à exercer ses fonctions.

Le Parlement israélien (Knesset) a adopté ce jeudi une loi limitant la possibilité de déclarer un premier ministre inapte à sa charge, l'opposition dénonçant un texte taillé sur mesure pour l'actuel chef du gouvernement Benjamin Netanyahou.

"En tant que personne nommée et dirigée par Gideon Sa'ar et ses amis, qui sont influencés par la haine de Netanyahou, vous êtes entachée d'un grave conflit d'intérêts lorsqu'il s'agit de traiter avec le Premier ministre ministre Netanyahou. La situation juridique est claire : vous devez éviter toute implication avec le Premier ministre" a réagi Shlomo Karhi, ministre des Communications.

"Toute personne saine d'esprit comprend qu'en cette semaine de crise nationale qui a des conséquences internes et externes pour l'État d'Israël, le Premier ministre doit agir pour tenter d'obtenir un consensus national aussi large que possible, pour prévenir la violence, garantir l'ordre public et le fonctionnement quotidien de l'État. Le Premier ministre Netanyahou n'a violé aucune décision de la Cour suprême ni aucun règlement relatif aux conflits d'intérêts", selon des proches du Premier ministre.

"L'annonce faite hier par le Premier ministre n'a aucune incidence sur ses affaires personnelles. En tout état de cause, le Premier ministre Netanyahou a déjà informé la Cour suprême qu'aucun nouveau juge sélectionné par le comité de sélection des juges ne s'occupera directement ou indirectement des affaires du Premier ministre", ont-ils affirmé.