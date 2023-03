Israël : premier vendredi du ramadan sous haute tension

2.400 combattants et réservistes ont été déployés à Jérusalem et en Cisjordanie

Environ 2 400 soldats des gardes-frontières ont été déployés ce vendredi à Jérusalem et en Cisjordanie pour le premier vendredi du ramadan. Parallèlement, des combattants de réserve travaillent également dans tout le pays pour permettre le bon déroulement du culte religieux.

Le commissaire de police Yaakov Shabtai, a procédé à une évaluation de la situation au poste de police du mur Occidental, en collaboration avec le commandant du district de Jérusalem, le surintendant Doron Turgeman, qui dirige les préparatifs à Jérusalem.

"Nous sommes heureux que les gens viennent au Mont du Temple pour prier, nous allons permettre la liberté de culte et il est important que les gens viennent à Jérusalem pour prier. D'autre part, la police ne permettra aucune incitation, aucune sédition, aucune émeute et aucun événement auquel il faut répondre de manière décisive et sans ambiguïté", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

"Nous avons des policiers formidables et aux soldats qui feront respecter le loi. Il ne faut pas oublier que la liberté de circulation doit également être valable pour les Juifs, partout à Jérusalem", a-t-il affirmé.

"La période est sensible et complexe, et nous, en tant que policiers, sommes mis à rude épreuve pour relever les défis dans tout le pays et à Jérusalem. La préparation sur le terrain est ordonnée et méticuleuse. Le tissu unique de la vie qui existe à Jérusalem-Est, dans la vieille ville et sur le mont du Temple doit être préservé", a souligné Shabtai.

"C'est très calme, les fidèles musulmans se dirigent vers le Mont du temple pour prier à la mosquée Al-Aqsa en ce vendredi saint", a témoigné vendredi matin Miri Maman, journaliste i24NEWS, dans la Vieille ville de Jérusalem.