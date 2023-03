Israël/Réforme judiciaire : 200 pilotes de chasse réservistes refusent de poursuivre leur service

La crise de confiance avec les soldats réservistes s'aggrave

Quelque 200 pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne ont refusé de poursuivre leur mission de réserviste vendredi en signe de protestation contre la réforme judiciaire proposée par le gouvernement, a rapporté Channel 12 vendredi après-midi.

Le groupe de pilotes, dont certains "ont mené des opérations israéliennes secrètes", selon le média, a déclaré avoir pris sa décision à la suite du discours prononcé jeudi soir par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et qu'il la réexaminerait dans deux semaines.

Selon eux, le Premier ministre n'a pas l'intention d'arrêter la réforme et conduit Israël à une "dictature" et ils ne peuvent pas continuer à servir. C'est une grave crise de confiance entre les députés et ceux qui risquent leur vie pour défendre l'État d'Israël.

Marc Israel Sellem/POOL Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in Jerusalem.

Mercredi, une centaine d'officiers de réserve ont informé leurs commandants l'arrêt du volontariat pour le service de réserve en raison de l'avancée du processus législatif promu par la coalition dans le cadre de la réforme judiciaire.

Plus tôt cette semaine, 700 vétérans de la Brigade Nahal ont envoyé une lettre au ministre de la Défense Yoav Gallant et au chef d'état-major Herzi Halevi de faire tout ce qu'ils peuvent pour stopper la réforme.

M. Netanyahou s'est engagé jeudi soir à "mettre fin à la division au sein du peuple" après bientôt trois mois de manifestations massives contre le projet de réforme de la justice en cours d'examen au Parlement.