Israël/Réforme judiciaire : une "paralysie nationale" prévue la semaine prochaine

Des manifestations et blocages seront prévus tous les jours

Les leaders de la contestation contre la réforme judiciaire en Israël ont annoncé vendredi que la semaine prochaine sera une "semaine de paralysie nationale" qui comprendra des "actions de résistance" contre les membres de la coalition et une grande manifestation à Jérusalem.

Selon eux, dimanche et lundi, les manifestants seront "partout où se trouvent les membres de la Knesset et les ministres", "nous leur ferons comprendre que la dictature ne passera pas."

Mardi, une large journée de protestation sera organisée dans tout le pays tandis que mercredi, "d'importants blocages sont prévus dans la matinée", et seront suivis d'une manifestation de grande ampleur à Jérusalem et devant la Knesset.

Pour jeudi, des événements de protestation sont prévus mais aucun détail n'a été divulgué.

Erik Marmor/Flash90 Des Israéliens bloquent l'autoroute Ayalon à Tel Aviv lors d'une manifestation contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien, le 9 mars 2023

Demain soir, des manifestations seront organisées à Tel-Aviv et Jérusalem pour la 13e semaine consécutive.

"Nous entrons dans une semaine fatidique pour l'histoire de l'État d'Israël. Le gouvernement de la destruction déchire le peuple, démantèle l'armée israélienne et l'économie israélienne. Face à la tentative de transformer Israël en dictature, des millions de personnes descendront dans la rue pour défendre l'État d'Israël et la déclaration d'Indépendance. Il est du devoir de tout citoyen qui veut vivre dans une démocratie de descendre dans la rue, de s'opposer à tout prix à la dictature et de paralyser le pays. N'ayez pas peur d'une longue route, le peuple d'Israël gagnera - la démocratie gagnera", ont écrit les organisateurs de la manifestation.

Dans une allocution donnée jeudi soir, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que la réforme judiciaire serait bel et bien présentée la semaine prochaine à la Knesset, malgré les protestations. "C'est tout. J'entre dans l'arène", a-t-il affirmé.