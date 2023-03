Plus de 8 000 mineurs israéliens ont subi du harcèlement en ligne en 2022

73 % des victimes étaient des filles

En 2022, le service d'assistance téléphonique en Israël a traité environ 8 133 incidents au cours desquels des mineurs ont été la cible de harcèlement en ligne, selon les données publiées par le ministère de la Sécurité nationale concernant le harcèlement sexuel en ligne. Le rapport montre également que les plateformes où les mineurs ont été le plus ciblés sont Instagram (31 %) et WhatsApp (26 %), et que plus de la moitié des auteurs localisés étaient des mineurs âgés de 13 à 16 ans.

"La sécurité des activités des enfants et des jeunes en ligne est plus importante que tout", a déclaré le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. En outre, selon le rapport, la plupart des victimes étaient âgées de 12 à 14 ans et, parmi les attaques, 34 % étaient des cas de harcèlement sexuel et 21 % des incidents au cours desquels des photos et des vidéos à caractère sexuel des victimes ont été diffusées en ligne.

En outre, 73 % des victimes étaient des filles. Les formes d'agression les plus courantes contre les filles étaient également le harcèlement sexuel (42 %) et la diffusion d'images à caractère sexuel (25 %). Les autres agressions étaient le chantage sexuel, la messagerie sexuelle, les actes indécents et le viol virtuel.

Les données montrent également que les filles sont davantage victimes d'agressions sur des plateformes telles qu'Instagram et WhatsApp que les garçons, qui sont davantage victimes d'agressions sur Discord (une plateforme de communication dans les jeux vidéo). Parmi les auteurs localisés, 87 % étaient des garçons, dont 57 % étaient des mineurs et 43 % des adultes, et la plupart des agressions contre les garçons étaient des chantages sexuels (42 %) et la distribution d'images à caractère sexuel (25 %).

Le siège national pour la protection des enfants en ligne a déclaré que souvent, les victimes choisissent de ne pas se plaindre en raison de sentiments de honte, de culpabilité ou de peur d'être stigmatisées, de ne pas être crues ou de représailles de la part de l'auteur.