Le réalisateur israélien Hagai Levi arrêté lors de la manifestation contre la réforme judiciaire à Tel Aviv

Le réalisateur de "Our boys" a été arrêté alors qu'il filmait des policiers lors de la manifestation de jeudi à Tel Aviv

Hagai Levi, l'un des créateurs israéliens les plus connus dans le monde, a été arrêté jeudi et interrogé brièvement par la police alors qu'il était en train de filmer la manifestation contre la réforme judiciaire à Tel Aviv.

Selon ses dires, Levi participait à l'une des manifestations lorsque des policiers ont commencé à arrêter des personnes qui se trouvaient au milieu de la route. Ce dernier a filmé plusieurs vidéos des arrestations lorsque les agents l'ont arrêté et amené dans un fourgon de police, où il a été retenu pendant deux heures. Le réalisateur a publié plusieurs vidéos de la séquence sur son compte Instagram.

Des jours, des semaines et des mois très dramatiques

Hagai Levi venait à peine d'atterrir en Israël, après avoir été chaleureusement accueilli lors du festival Séries Mania de Lille. Le créateur de Be Tipul (en thérapie), Our boys, The Affair ou encore Scenes from a marriage, a notamment participé à une table ronde avec Ron Leshem, le réalisateur de la série israélienne Euphoria adaptée par HBO. Lors de cette rencontre, intitulée "Les créateurs israéliens menacés" Hagai Levi s'est déclaré très pessimiste pour l'avenir de la création israélienne, dans un contexte politique de plus en plus pesant pour la liberté artistique.