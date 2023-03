Israël/Réforme judiciaire : les manifestations se poursuivent ce samedi soir

Les manifestations constituent "une soirée historique au début d'une semaine fatidique pour l'État d'Israël"

De nombreuses manifestations contre la réforme judiciaire ont lieu ce samedi soir dans 150 localités à travers le pays, et pour la première fois à Ramla et Beit Shean. Selon les organisateurs, 195 000 personnes défilent ce samedi soir et ont affirmé que les manifestations constituent "une soirée historique au début d'une semaine fatidique pour l'État d'Israël et le destin de la Déclaration d'indépendance".

Yonatan Sindel / Flash90 Les étudiants manifestent contre la réforme judiciaire

"Le discours mensonger du Premier ministre Benjamin Netanyahou a prouvé qu'il était déterminé à combattre les valeurs de la Déclaration d'indépendance, déterminé à démanteler l'armée populaire et l'économie israélienne", ont affirmé les organisateurs, faisant référence au discours télévisé de jeudi soir dans lequel M. Netanyahou s'est engagé à poursuivre la réforme.

Le professeur et écrivain Yuval Noah Harari, l'ancienne ministre Tzipi Livni, ou encore Sophia Cohen, fille de l'espion israélien Eli Cohen participeront aux rassemblements.

Plus tôt ce samedi, plus d'un millier de manifestants, menés par un groupe représentant les soldats réservistes, ont protesté devant le domicile du ministre de la défense Yoav Gallant à Moshav Amikam, dans le nord d'Israël. "Gallant, qui se tait par peur, qui se rend compte qu'il est responsable de la désintégration de l'armée du peuple, qui sait que les soldats de Tsahal seront inculpés à La Haye, qui prête la main à la dictature", a déclaré le groupe de protestation "Frères d'armes".

Les organisateurs ont annoncé vendredi qu'ils organiseront tout au long de la semaine prochaine une "semaine nationale de paralysie totale" - dans le contexte de l'avancée de la législation.

Les opposants au gouvernement de Benjamin Netanyahou descendent dans la rue depuis 12 semaines consécutives pour protester contre les propositions du ministre de la justice, Yariv Levin, qui vise à changer le système judiciaire en limitant considérablement les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême et en renforçant le contrôle politique sur la nomination des juges.