Il s'agit du troisième attentat à Hawara depuis le début du mois de mars

Deux soldats israéliens ont été blessés bar balle samedi lors d'une fusillade dans la ville de Hawara, en Cisjordanie. Les deux blessés sont âgés d'environ une vingtaine d'années et l'un d'eux est dans un état grave.

Les deux victimes ont été évacuées au centre médical Rabin de Petah Tikva. Selon plusieurs sources, le terroriste aurait tiré sur les soldats depuis un véhicule avant de prendre la fuite. La route qui traverse la ville de Hawara a été fermée immédiatement après l'attaque. De nombreux autres points d'accès, notamment en direction de Naplouse, ont été fermés également. L'armée israélienne recherche activement le terroriste ayant commis l'attentat.

Le porte parole de l'armée israélienne s'est exprimé dans un communiqué :

"Une fusillade depuis un véhicule qui passait a été menée ce soir (samedi) contre des soldats de Tsahal qui se trouvaient dans une position militaire à Hawara en Samarie.

Un combattant de Tsahal a été grièvement blessé et un autre modérément blessé. Les combattants ont été évacués vers l'hôpital. Leurs familles ont été informées.

Les forces de sécurité sont à la poursuite du terroriste. Des barrages ont été déployés dans la zone et des contrôles sont en cours aux entrées et sorties de la ville de Naplouse.

Le porte-parole de Tsahal demande à nouveau de ne pas répandre de rumeurs, de documentation sur l'incident ou l'identité des victimes"

Le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir s'est exprimé en réponse à l'attaque par balle à Hawara : "J'appelle à prier pour la sécurité des blessés et je demande de convoquer le cabinet immédiatement après le retour du Premier ministre en Israël et de prendre des décisions. Les soldats de Tsahal et les résidents israéliens des implantations se déplacent dans la terreur, en particulier à Hawara et il est temps de mettre de l'ordre dans le village, de placer des barrières permanentes, de fermer les magasins qui présentent un risque pour la sécurité et de contrôler l'ordre".