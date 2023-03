"Le processus législatif doit être interrompu pour la sécurité d'Israël"

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a appelé samedi soir lors d'une allocution à interrompre le processus législatif de la réforme judiciaire et "à tendre la main" pour des négociations.

"La sécurité d'Israël est le but de ma vie. Aujourd'hui encore, je suis prêt à prendre des risques et à en payer le prix. Les menaces qui nous entourent sont immenses, qu'elles soient proches ou lointaines", a-t-il déclaré.

M. Gallant a affirmé qu'au cours des dernières semaines, il s'est entretenu avec des responsables militaires au sujet des projets de réforme. "Je suis inquiet de ce que j'entends", a-t-il affirmé. "Je n'ai jamais été confronté à une telle intensité de colère et de douleur. La fracture sociale s'infiltre dans l'armée, ce qui constitue un danger immédiat et tangible pour la sécurité de l'État. Je ne donnerai pas ma main à cela", a poursuivi le ministre.

Erik Marmor/Flash90

"Nous avons besoin d'un changement dans le système judiciaire, mais les changements majeurs doivent se faire dans le cadre d'un dialogue. Le processus législatif doit être arrêté", a-t-il ajouté. Yoav Gallant appelle à "mener un processus national unificateur et participatif", qui "renforcera l'État d'Israël et préservera la force de Tsahal".

"Nous devons interrompre le processus législatif pour permettre au peuple d'Israël de célébrer ensemble la Pâque et le Jour de l'Indépendance, et de pleurer ensemble le Jour du Souvenir de la Shoah. Ce sont des jours sacrés pour nous. Pour notre sécurité, pour notre unité, il est de notre devoir de revenir dans l'arène du dialogue et de nous rappeler que nous sommes un peuple frère. Dieu donnera du courage à son peuple, Dieu bénira son peuple par la paix", a-t-il conclu.

Suscitant l'inquiétude dans le pays mais aussi à l'étranger, la réforme vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Selon ses détracteurs, elle met en péril le caractère démocratique de l'Etat d'Israël.