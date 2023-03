Israël/Réforme judiciaire : le discours du ministre Yoav Gallant agite la classe politique

Des personnalités du Likoud ont approuvé les propos du ministre de la Défense

La déclaration du ministre de la Défense Yoav Gallant ce samedi soir a suscité de nombreuses réactions après sa demande d'interrompre le processus législatif de la réforme juridique le plus vite possible "pour la sécurité d'Israël".

"J'appelle le Premier ministre à limoger Yoav Gallant qui est arrivé avec les voix de la droite mais a cédé à la pression de ceux qui tentent de mettre un arrêt à une importante réforme. Il gère également dans la pratique une politique de 'confinement' et d'absence de réaction à Gaza et en Judée-Samarie, et dans cette politique, il tourne le dos aux électeurs de droite qui veulent un gouvernement de droite à part entière", a réagi le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Yonatan Sindel/Flash90 Itamar Ben Gvir

De vives critiques ont également été formulées par le ministre des Communications, Shlomo Karhi. "Je demande pardon aux électeurs du Likoud pour notre ministre de la Défense qui a cédé à la pression de la gauche". "L'État d'Israël se trouve à une intersection historique entre la démocratie et la dictature et son ministre de la Défense choisit une dictature et donne le vent à la résistance et à un coup d'État militaire", a-t-il écrit. "Vous n'annulez pas la décision du peuple d'être choyé par les médias et l'élite. Ce n'est pas démocratique. Cela ne doit pas être autorisé."

Noam Revkin Fenton/Flash90 Shlomo Karhi

Le président de la coalition, Ofir Katz, a également répondu avec fermeté aux propos : "Celui qui ne vote pas pour la réforme cette semaine met fin à sa carrière politique au Likoud".

Soutien au Likoud

Après la déclaration de Gallant, le député David Bitan a annoncé qu'il soutenait ses propos - et a également appelé à l'arrêt de la législation : "Comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines, la législation doit être arrêtée et des négociations immédiates et de larges accords doivent être conclus".

Noam Revkin Fenton/Flash90 Yuli Edelstein

Le député Dichter s'est également entretenu ce week-end avec le Premier ministre Netanyahou et les ministres du Likoud et les a exhortés à suspendre la législation jusqu'après les fêtes nationales : "Le fossé est profond. Il n'y aura pas de retour en arrière". Le député Yuli Edelstein a également félicité Galant : "Merci à mon ami, le ministre de la Défense d'avoir rejoint la voie que je mène depuis des semaines". "La majorité des gens veulent et comprennent la nécessité de changements dans le système judiciaire, mais cela doit être fait avec patience, dialogue afin de parvenir à un large consensus. L'État d'Israël est fort et continuera d'être fort - ensemble."

L'opposition a salué "un pas courageux"

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a salué les paroles de Gallant et a appelé au dialogue : "Ce soir, le ministre de la Défense mène une étape courageuse et vitale pour la sécurité de l'État d'Israël [...] C'est le moment de vérité. J'appelle le gouvernement - arrêtez tout, et adoptez le changement au sein du comité pour la nomination des juges et la loi Deri, et venez tenir des pourparlers chez le président".

Tomer Neuberg/Flash90 Le Premier ministre sortant Yaïr Lapid.

Le président de la Histadrout, Arnon Bar-David, a également soutenu le ministre de la Défense Yoav Gallant et a exprimé son soutien à son appel à interrompre la législation. "La sécurité du peuple d'Israël et l'intégrité de la société passent avant tout. A la veille des fêtes et des fêtes nationales, toutes les parties doivent faire preuve de responsabilité et de leadership", a-t-il déclaré en appelant le Premier ministre Benjamin Netanyahou à stopper la réforme et à unir le peuple "parce que nous n'avons pas d'autre pays."