Israël : une centaine de professeurs d'hébreu pour les nouveaux immigrants démissionnent

Une centaine de professeurs d'hébreu pour les nouveaux immigrants sur 500 ont remis ce dimanche leurs lettres de démission, sur fond de lutte salariale qu'ils mènent depuis quelques mois. La démission prendra effet à la rentrée scolaire du 1er septembre.

"J'aime les immigrés et le pays - mais je dois aussi subvenir aux besoins de ma famille", a déclaré Yafit.

Le ministère de l'Éducation n'emploie que 500 enseignants d'"oulpan" (cours pour nouvel immigrant), ce qui entraînera la fermeture de plus d'établissements et exacerbera la situation actuelle - alors que ces cours pour nouveaux arrivants ont déjà perdu toute capacité à recruter de nouveaux enseignants, le secteur se rétrécit et un nouvel immigrant qui veut apprendre l'hébreu devra désormais attendre en moyenne six mois.

Le salaire de ces enseignants n'a pas été revu depuis 15 ans.

"Cela fait trois mois que je préviens les ministres de l'Education et des Finances que leur mépris conduira à la fermeture des cours d'oulpan et ce matin nous avons été informés de leurs démissions qu'alors que l'Etat d'Israël connaît la plus grande vague d'immigration de ces vingt dernières années, avec une augmentation de 300% du nombre d'immigrants. Il n'est pas encore trop tard. J'appelle Bezalel Smotrich et Yoav Kish - arrêtez la crise de l'oulpan, comparez les conditions des enseignants aux conditions de l'ensemble du système éducatif", a déclaré le président du comité de l'Aliyah, de l'Intégration et de la Diaspora, le député Oded Forer d'Israël Beitenu, a déclaré