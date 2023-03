Israël aide à lutter contre l'extension du désert en Afrique

Israël apporte une contribution significative à la gestion de la crise climatique

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique mondial, le ministère israélien des Affaires étrangères a accueilli les participants du programme de formation "Dezertec", des experts d'Afrique, dont certains venaient de pays avec lesquels Israël n'a pas de relations diplomatiques. L'objectif du programme est d'aider les pays africains à relever le défi de la propagation du désert dans la région du Sahara et de créer une zone tampon verte de 8 000 km de long dans la région d'ici 2030.

"La menace du désert représente un danger pour de nombreux pays. Israël combat cette menace chez lui et apporte son expérience et ses capacités au profit de l'Afrique. Nous continuerons à approfondir et à renforcer nos liens avec les pays qui le souhaitent dans l'intérêt de la prospérité et de la stabilité de la région", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen.

Dans le cadre de l'initiative, un certain nombre d'experts en innovation agricole des pays de la région ont été invités en Israël afin de les aider en identifiant et en cartographiant les défis de leur région, tout en trouvant des solutions combinant les connaissances et les technologies israéliennes, qui ont fait leurs preuves dans le passé dans la lutte contre la désertification en Israël.

Dezertec Projet Dezertec

Parmi les participants éminents du programme figure la nièce du ministre tchadien des Affaires étrangères, avec qui Israël a renouvelé ses relations diplomatiques ces dernières années. D'autres représentants des pays de la région sont venus de Djibouti, du Niger, du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Nigéria et du Sénégal.

Un programme de formation de la communauté de l'innovation "Dezertec" s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Grande Muraille Verte" qui a été lancée lors de la dernière conférence sur le climat à Charm el-Cheikh COP 27, avec pour volonté de relever le défi de l'extension du désert dans la région du Sahel.

"Les émissaires du ministère des Affaires étrangères travaillent sans relâche pour identifier les opportunités et créer des liens. Dans ce cas, nous avons connecté Desertech à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et au projet "Grande muraille verte" en Afrique. Israël apporte une contribution significative à la gestion de la crise climatique sur le continent, promeut les entreprises israéliennes et est très apprécié à la fois dans les pays africains et sur la scène internationale", a conclu Yael Rabia-Zadok, sous-directrice de l'économie au ministère des Affaires étrangères.