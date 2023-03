Israël : 32% des incidents racistes en 2022 visaient les Arabes israéliens (étude)

Au total, 415 incidents racistes ont fait l'objet d'une enquête du ministère de la justice en 2022

La semaine dernière, le ministère israélien de la Justice a publié un rapport alarmant sur les incidents racistes survenus en Israël en 2022. Les données analysent les incidents qui ont été signalés à l'unité de coordination de la lutte contre le racisme du ministère de la justice en 2022.

Selon le rapport, les plaintes concernaient principalement des discriminations dans les services publics (19 % de toutes les plaintes), l'emploi (12 %) et des déclarations racistes dans la sphère publique (11 %).

Des cas de publicité raciste, de racisme de la part de la police, de discrimination raciale de la part de fonctionnaires et d'éducateurs et d'infractions pénales à motivation raciale ont également été signalés.

Au total, 415 incidents racistes ont fait l'objet d'une enquête du ministère de la Justice en 2022. Parmi ces incidents, 32 % concernaient des allégations de racisme à l'encontre d'Arabes et 17 % des allégations d'actions racistes à l'encontre d'Israéliens éthiopiens. 18 % des incidents racistes ont été signalés par des Israéliens originaires de l'ex-URSS, 5 % par des Israéliens orientaux, 5 % par des ultra-orthodoxes et 15 % par diverses catégories non citées dans le rapport.

Le pourcentage de dossiers ouverts pour les Éthiopiens entre 2019 et 2022 équivaut au double du pourcentage de la population israélienne. En d'autres termes, 3,5 % de tous les cas recensés entre 2019 et 2022 alléguaient du racisme à l'encontre d'Israéliens éthiopiens, qui représentent environ 1,7 % de la population d'Israël. Cette proportion est légèrement inférieure pour les citoyens arabes, qui représentent 35 % des cas au cours de la période de trois ans et constituent environ 21 % de la population.