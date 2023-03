Selon le scénario préparé par les autorités, les températures pourraient atteindre 49 degrés au mois de juillet

Le ministère de la Défense et le Service météorologique d'Israël ont publié dimanche un scénario national de référence pour les conditions météorologiques extrêmes en Israël, en particulier les vagues de chaleur résultant de la crise climatique. Selon ce scénario, il y aura deux fortes vagues de chaleur par mois pendant les mois d'été (juin-septembre), chacune durant 3 à 4 jours, avec des températures pouvant atteindre 49 degrés.

i24NEWS La distanciation sociale semple impossible à respecter sur les plages de Tel-Aviv, alors que le pays est frappé par une vague de chaleur inédite, le 21 mai 2020.

Le ministère a averti que la consommation d'électricité augmentera de 10 %, que la mortalité devrait connaître une hausse de 8,5 % par rapport à la moyenne, que les hospitalisations dues aux maladies cardiovasculaires seront de 10 à 15 % supérieures et que le risque d'incendie augmentera.

L'Autorité nationale d'urgence (ANA) du ministère de la Défense est chargée d'établir la carte des menaces sur l'espace civil et les scénarios de référence auxquels doivent se préparer les ministères et les organismes d'urgence.

Selon le dernier scénario, de fortes vagues de chaleur séviront dans tout le pays. La température pourrait atteindre 35 degrés avec plus de 50 % d'humidité sur la plaine côtière, 42 degrés dans les montagnes, 44 degrés dans le Néguev et les vallées du nord, et 49 degrés dans la vallée du Jourdain et le désert de l'Arava. Selon l'ANA, il pourrait y avoir deux vagues de chaleur dans le même mois avec une courte pause entre elles.

Le chef d'état-major du ministère de la Défense, le général de brigade (à la retraite) Yoram Laredo, a affirmé que ce scénario était un document contraignant et constituait la base de la préparation des ministères du gouvernement, des organes de planification et des organes opérationnels.