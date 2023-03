Israël : Césarée élue meilleur site de tourisme archéologique par des journalistes italiens

La ville a déjà été classée parmi les 10 meilleures destinations touristiques au monde par le New York Times

La principale organisation italienne de journalistes touristiques GIST a désigné la ville israélienne de Césarée comme le meilleur site de tourisme archéologique et culturel au monde.

Le prix a été décerné dimanche à Florence par le syndicat GIST et la province de Toscane. Il a été souligné que Césarée avait été choisie pour "l'excellence de son site sous-marin et de son port, avec de nombreuses études sur le terrain et la forte similarité du site avec Rome".

Isaac Harari/Flash90 Vue du musée Caesaria Rally à Césarée en Israël

La ville du nord, qui a été celle à accueillir le plus de touristes en 2022 en Israël, continue ainsi d'asseoir sa position comme l'une des principales destinations touristiques au monde, après avoir été classée parmi les 10 meilleures destinations touristiques par le New York Times, et parmi les 50 lieux recommandés à visiter par le principal magazine mondial du tourisme, Travel & Leisure.

La Fondation Edmond de Rothschild et la Caesarea Development Company ont investi plus de 150 millions de shekels dans les fouilles, la préservation et la restauration du port de Césarée. Le projet, qui a été mené par l'Autorité de la nature et des parcs et l'Autorité des antiquités, comprenait la préservation et la restauration de l'ancienne synagogue, la construction d'une promenade dans l'enceinte des Croisés, la restauration de l'aqueduc romain ainsi que la conservation et la restauration de l'infrastructure du temple, de la scène du temple et de l'escalier qui y conduisait.

"La reconnaissance que nous recevons de groupes internationaux prestigieux tels que GIST ou le New York Times nous remplit de fierté israélienne et d'une immense satisfaction au niveau professionnel", a réagi Michael Charsanti, PDG de la Caesarea Development Company, à l'annonce de ce dernier prix.