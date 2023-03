Israël : des milliers de manifestants dans plusieurs villes suite au renvoi de Yoav Galant

Les universités du pays ont annoncé qu'elles resteraient fermées lundi

Dès l'annonce du renvoi du ministre de la Défense Yoav Galant dimanche soir, des dizaines de milliers d'opposants à la réforme judiciaire sont descendus dans les rues du pays pour dénoncer "la dictature" mise en place par Benjamin Netanyahou.

Ils étaient près de 35 000 massés dans la rue Kaplan à Tel-Aviv, chantant "Am Yisrael Chai", et scandant "Galant, nous t'aimons". D'autres protestataires ont entrepris de bloquer la route Ayalon et d'y allumer des feux, affirmant qu'ils y resteraient "jusqu'au matin". La police a déclaré qu'elle allait procéder à l'évacuation des automobilistes bloqués sur la route.

Tomer Neuberg/Flash90 Des manifestants contre le plan de réforme judiciaire allument des feux et bloquent la route Ayalon de Tel Aviv, le 26 mars 2023

A Jérusalem, des milliers d'autres manifestants se sont rassemblés devant la résidence du Premier ministre, forçant les barrières de sécurité et entraînant de violents affrontements avec la police.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Des manifestants contre le projet de réforme judiciaire à Jérusalem, le 26 mars 2023

Des feux ont également été allumés à Beersheva dans le sud d'Israël où plusieurs milliers de manifestants s'étaient également rassemblés.

A la lumière de ces événements, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir a indiqué qu'il se rendait au quartier général de la police à Jérusalem pour une évaluation sécuritaire.

Les universités du pays ont par ailleurs annoncé qu'elles resteraient fermées lundi pour protester contre le renvoi du ministre de la Défense, tandis que des médecins des hôpitaux ont prévu de faire grève.