LIVEBLOG | Netanyahou va prononcer un discours ; Herzog appelle à l’arrêt de la réforme judiciaire après une nuit de manifestations

Le président israélien Isaac Herzog demande à Benjamin Netanyahou d'arrêter la réforme judiciaire

"Je m'adresse au Premier ministre, aux membres du gouvernement, aux entreprises et aux membres de la coalition : les sentiments sont difficiles et douloureux. Une profonde inquiétude entoure toute la nation. La sécurité, l'économie, la société sont menacées. Les yeux de tout le peuple d'Israël sont braqués sur vous. Les yeux de tout le peuple juif sont braqués sur vous. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous", a déclaré le président.

Chaim Tzach/GPO President Isaac Herzog

"Au nom de l'unité du peuple d'Israël, au nom de la responsabilité, je vous demande d'arrêter immédiatement le processus législatif", a-t-il insisté.

"J'en appelle aux chefs de toutes les factions de la Knesset, de la coalition comme de l'opposition, pour qu'ils placent les citoyens du pays au-dessus de tout et qu'ils agissent de manière responsable et courageuse sans plus tarder. Reprenez vos esprits maintenant ! Ce n'est pas un moment politique, c'est un moment de leadership et de responsabilité", a souligné M. Herzog.