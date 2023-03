Israël : un micro-robot hybride capable d'identifier les cellules anormales

Après avoir identifié la cellule souhaitée, le micro-robot la capture et la déplace vers un endroit où elle peut être analysée

Des chercheurs de l'université de Tel Aviv ont mis au point un micro-robot hybride, de la taille d'une cellule biologique qui peut être contrôlé à l'aide de mécanismes électrique et magnétique. Le micro-robot est capable de naviguer entre les différentes cellules d'un échantillon biologique, de distinguer les différents types de cellules, d'identifier si elles sont saines ou malades, puis de transporter la cellule souhaitée en vue d'une étude plus approfondie, telle qu'une analyse génétique.

Le micro-robot peut également transférer un médicament et/ou un gène dans la cellule ciblée. Selon les chercheurs, ce développement peut contribuer à promouvoir la recherche dans le domaine de "l'analyse des cellules uniques".

Cette technologie innovante a été mise au point par le professeur Gilad Yossifon, de l'école d'ingénierie mécanique et du département d'ingénierie biomédicale de l'université de Tel-Aviv, et son équipe : Yue Wu, chercheur post-doctoral, et Sivan Yakov, étudiant, en collaboration avec Afu Fu, chercheur post-doctoral, du Technion, l'Institut israélien de technologie. La recherche a été publiée dans la revue Advanced Science.

Le professeur Gilad Yossifon explique que les micro-robots sont de minuscules particules synthétiques de la taille d'une cellule biologique, qui peuvent se déplacer d'un endroit à l'autre et effectuer diverses actions de manière autonome ou sous le contrôle externe d'un opérateur. Selon le professeur Yossifon, "le développement de la capacité du micro-robot à se déplacer de manière autonome a été inspiré par les micro-nageurs biologiques, tels que les bactéries et les spermatozoïdes. Il s'agit d'un domaine de recherche innovant qui se développe rapidement, avec une grande variété d'utilisations dans des domaines tels que la médecine et l'environnement, ainsi qu'en tant qu'outil de recherche".

Pour démontrer les capacités du micro-robot, les chercheurs l'ont utilisé pour capturer des cellules sanguines et cancéreuses, ainsi qu'une bactérie, et ont montré qu'il était capable de faire la distinction entre des cellules présentant différents niveaux de viabilité, telles qu'une cellule saine, une cellule endommagée par un médicament, ou une cellule mourante.

Après avoir identifié la cellule souhaitée, le micro-robot la capture et la déplace vers un endroit où elle peut être analysée plus en profondeur. La capacité du micro-robot permet aussi d'identifier des cellules cibles qui ne sont pas étiquetées - le micro-robot identifie le type de cellule et son état (tel que le degré de santé) à l'aide d'un mécanisme de détection intégré basé sur les propriétés électriques uniques de la cellule.