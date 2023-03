Mireille Knoll honorée à l'Ambassade de France en Israël

Le 23 mars 2023, cinq ans après le drame, une cérémonie en hommage à Mireille Knoll s’est tenue à la Résidence de France

"Il y a des dates qui marquent la conscience plus que d’autres". Eric Danon, ambassadeur de France en Israël, rendait hommage, ce jeudi 23 mars, à Mireille Knoll, assassinée parce que juive en plein cœur de Paris, au 21e siècle. "Le 23 mars 2018, Mireille Knoll tombait sous les coups du même obscurantisme barbare qui, 70 ans plus tôt, avait plongé l’Humanité dans la plus absolue des ignominies. L’antisémitisme traçait alors en lettres de sang une nouvelle page de son antique et terrible histoire", a déclaré l'ambassadeur devant la famille de Mireille Knoll, lors d'une cérémonie organisée à l’initiative de l’Association Mireille Knoll, de son président Mickaël Szerman et du responsable de sa branche israélienne, David Castro.

Ambassade de France Hommage à Mireille Knoll

Un hommage émouvant, qui a réuni une quarantaine de proches, parmi lesquels Daniel Knoll, fils de Mireille, et Elie Korchia, président du Consistoire central. Alan Knoll, second fils de Mireille, est intervenu par visioconférence depuis Paris. Après la projection d’un film sur l’histoire de Mireille Knoll, la cérémonie s’est conclue par l’allumage d’une bougie et l’observation d’une minute de silence en son honneur ainsi qu'à la mémoire "de toutes les victimes de l’antisémitisme, du racisme et de la haine".

Ambassade de France L'ambassadeur de France en Israël Eric Danon rend hommage à Mireille Knoll

"Au nom de la communauté juive de France, je remercie la République de se tenir, aujourd’hui encore, au côté des familles de ces innocentes victimes", a souligné Elie Korchia, président du Consistoire central.

Le 23 mars 2018, le corps de Mireille Knoll, 85 ans et rescapée de la Rafle du Vel d’Hiv, était retrouvé sans vie et brûlé en son domicile de Paris. La justice française a d’emblée reconnu le caractère antisémite de l’assassinat. Dans son discours d’hommage au colonel Arnaud Beltrame, tombé le jour même, le président de la République Emmanuel Macron avait condamné, avec la dernière fermeté "l’ obscurantisme barbare (…) qui a profané nos valeurs sacrées et notre mémoire". Le 10 novembre 2021, la cour d’assises de Paris a condamné le meurtrier de Mireille Knoll à la réclusion criminelle à perpétuité. Son co-accusé a été acquitté pour le meurtre mais condamné à une peine de 15 ans de réclusion assortie d’une peine de sûreté de deux tiers pour le vol de la victime.